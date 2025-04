Tecnologia em favor da personalização no cuidado de pacientes

A personalização no cuidado de pacientes está ganhando uma nova dimensão com a adoção de tecnologias avançadas, como a Inteligência Artificial (IA), que permitem realizar diagnósticos e adaptar tratamentos às características clínicas de cada paciente.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa está passando por uma transformação significativa com a integração de tecnologias digitais, que estão revolucionando a identificação precoce de riscos de sequelas neurológicas em recém-nascidos. Segundo o Dr. Gabriel Variane, diretor médico do programa da UTI Neonatal Neurológica da Santa Casa de São Paulo, essa mudança tem impactos profundos, tanto na qualidade do cuidado quanto na economia da saúde.

“Utilizando tecnologias avançadas, como o monitoramento contínuo da atividade elétrica e da oxigenação cerebral, além de outros sinais vitais, junto com a inteligência artificial, conseguimos obter uma visão detalhada e em tempo real do estado clínico e neurológico dos pacientes”, explica Dr. Variane. Ele acrescenta que essas inovações são essenciais e estão alinhadas com o conceito de Medicina de Precisão. “Nosso objetivo é personalizar o tratamento de acordo com as características individuais de cada paciente, o que resulta em intervenções mais eficazes e direcionadas”.

Além disso, Dr. Variane destaca que essa abordagem está em sintonia com o conceito de Saúde Baseada em Valor (Value-Based Healthcare). “Buscamos melhorar a experiência do paciente, aumentar a equidade no acesso aos tratamentos, maximizar os resultados clínicos e a satisfação dos profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que melhoramos os desfechos clínicos, o que pode resultar em reduções de custos para o sistema de saúde”, afirma.

Outra inovação destacada pelo especialista é a utilização da tecnologia de realidade mista com holografia na UTI, que permite o acesso remoto de especialistas com visão em primeira pessoa. “Isso colabora para aumentar a velocidade e precisão diagnóstica, contribuindo para uma alocação mais eficiente dos recursos médicos”, diz. Ele também ressalta que essas tecnologias facilitam o treinamento contínuo dos profissionais de saúde, reduzindo a heterogeneidade na qualidade do cuidado assistencial.

Os detalhes sobre as inovações da UTI Neonatal da Santa Casa de São Paulo serão abordados pelo Dr. Variane no Healthcare Innovation Show (HIS), principal evento de tecnologia e inovação na saúde da América Latina, que será realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2024, no São Paulo Expo, na capital paulista.

Ele apresentará a palestra “Integração Digital na UTI Neonatal: tecnologia para prevenção de sequelas neurológicas” no Palco Cuidado Digital e Humanizado, que é voltado para as inovações que estão impactando a relação médico-paciente, os resultados clínicos e a qualidade do atendimento nas instituições de saúde.

Experiência hiperpersonalizada em saúde

Outro destaque do Palco Cuidado Digital e Humanizado é o painel “Como a combinação da ciência e da tecnologia pode tornar a experiência em saúde hiperpersonalizada”. O Líder em Saúde, Thiago Liguori, é um dos convidados do painel, junto com a presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, Raquel Reis, o diretor médico do Hospital Nove de Julho, Maurício Jordão, e a CEO do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

Liguori avalia que as novas tecnologias estão finalmente começando a transformar grandes volumes de dados em insights acionáveis. “Essas ferramentas conseguem identificar padrões, prever doenças antes que se manifestem e sugerir intervenções personalizadas”, afirma. Um exemplo prático é o uso de inteligência artificial em exames de imagem, como na detecção precoce de câncer de mama em mamografias. “A IA pode identificar sinais precoces milimétricos que poderiam passar despercebidos por um radiologista. Isso permite um diagnóstico mais rápido e preciso, o que resulta em tratamentos mais eficazes e alinhados com as expectativas dos pacientes”, explica.

Liguori também destaca o impacto da hiperpersonalização em saúde, que utiliza dados clínicos, genéticos e preferências pessoais para adaptar tratamentos e intervenções. “A hiperpersonalização permite que o tratamento seja moldado às necessidades e condições específicas de cada paciente, aumentando a eficácia e reduzindo efeitos colaterais”, diz. Segundo ele, essa abordagem fortalece o relacionamento entre pacientes e profissionais de saúde ao gerar maior confiança, pois o cuidado é feito sob medida, considerando o histórico e as preferências individuais do paciente.

Para garantir uma experiência personalizada ao longo de toda a jornada de cuidado, Liguori enfatiza a importância da integração das plataformas e bases de dados em saúde. “É fundamental que as informações e insights possam ser usados por diferentes stakeholders em todas as etapas de interação”, afirma.

Ele ressalta que os principais pontos de atenção incluem a interoperabilidade dos sistemas de saúde, a privacidade e segurança dos dados do paciente, e o treinamento contínuo dos profissionais para utilizar as novas tecnologias. “Também é essencial envolver o paciente no processo, garantindo que ele tenha acesso fácil e claro às informações sobre sua saúde e tratamento, promovendo uma jornada mais informada e satisfatória”, conclui.

Mais de 40 horas de conteúdo e 200 palestrantes no HIS

Ainda no Palco Cuidado Digital, agerente sênior de Saúde Populacional do Hospital Sírio-Libanês, Daiane Dias, ovice-presidente de Operações da Hapvida, Francisco Souto, aCEO da Serena e Presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, Silvia Lagrotta, e aheadda Amparo Saúde, Silvia Vilas Boas, debaterão sobre a necessidade de engajar os pacientes na gestão de doenças crônicas, uma pauta antiga do setor que ganha novos contornos a partir de plataformas inteligentes disponíveis para o monitoramento e cuidado dos pacientes. E oCMO da Dasa, Leonardo Vedolin,apresentará um case sobre como a IA está ajudando a diminuir o tempo de diagnóstico de ataques cardíacos na rede de saúde.

O HIS 2024 apresentará mais de 40 horas de conteúdo e 200 palestrantes entre profissionais de saúde, gestores, executivos de alto escalão e acadêmicos que são referências no setor. A programação será dividida em quatro palcos de conteúdo: Estratégia e Liderança; Tecnologia e Dados; Cuidado Digital e Humanizado e Comunidade Healthtech. A área de conteúdo do HIS tem este ano também o Palco Patrocinado, conduzido por palestras de empresas parceiras e o Palco Demonstração de Soluções, que apresentará demonstrações de produtos e soluções de diversas empresas ligadas à saúde digital.

Além disso, o evento contará com um palco dedicado à programação da 2ª edição do Medical Growth Summit (MGS), evento pioneiro de business growth, direcionado aos profissionais de medicina. Confira a programação completano site his.saudebusiness.com/pt/ palcos.html.

