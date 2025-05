Intelbras reforça sua atuação no mercado de redes enterprise na Futurecom 2024 e apresenta novidades para projetos personalizados de grandes empresas e governos

A Intelbras (INTB3), empresa brasileira de soluções de tecnologia para negócios e residências, anunciou no Futurecom 2024 os planos para reforçar sua presença no mercado de redes enterprise, apresentando seu portfólio com soluções que agregam o mais alto nível de tecnologia para atender demandas de integradores, grandes empresas e governo.

No estande da Intelbras, os visitantes podem conferir o mais alto nível de tecnologia presente nas soluções direcionadas para esse segmento, que foram desenvolvidas por meio de uma parceria estratégica com uma das principais empresas globais em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação. A soma dessa ação, em conjunto com o conhecimento da Intelbras sobre o mercado brasileiro, colabora de forma direta no desenvolvimento da infraestrutura de redes de grandes empresas e governos, que reforçam o compromisso da Intelbras de estar próxima ao criar soluções que aprimoram a vida dos brasileiros com o uso de tecnologia.

“A Intelbras tem consolidado sua atuação no mercado de redes enterprise com um portfólio robusto e que se completa com nossas soluções de segurança, conectividade e energia, atendendo as mais variadas demandas de projetos. Durante a Futurecom, teremos a oportunidade de apresentar aos integradores, clientes e tomadores de decisão o nosso portifólio focado em alta performance e confiabilidade, valores essenciais para sanar as dores dos projetos de rede em ambientes com alto nível de criticidade, como grandes empresas, instituições financeiras, hospitais e muitos outros”, afirma Amilcar Scheffer, diretor de soluções e produtos da Intelbras.

Soluções de destaque no evento

A iniciativa de entrar no mercado de projetos de redes enterprise coloca a Intelbras em uma posição única no mercado, pois traz esse incremento no portfólio com soluções de alto valor agregado. Além de ser uma fabricante nacional que está presente em 98% dos municípios brasileiros com potencial de consumo de tecnologia, a companhia é capaz de oferecer um suporte técnico de qualidade, por meio de relacionamento estreito com integradores e clientes. Desta forma, é possível desenvolver planos de ação assertivos e novas tecnologias baseadas em gargalos identificados por meio das atividades de grandes clientes.

Entre as principais novidades que serão apresentadas pela Intelbras durante a Futurecom, está o AP 7739 (Access Point) com suporte a tecnologia Wi-Fi 7, capaz de realizar 1500 conexões simultâneas com alta velocidade, ideal para cenários com grande concentração de pessoas e onde a continuidade e a velocidade da conexão são fatores essenciais para as operações.

A companhia também vai apresentar controladoras que suportam até 2000 pontos de acesso, tornando possível o gerenciamento de projetos de redes maiores, como empresas que possuem mais de um escritório, grupos hospitalares, rede de agências bancárias, entre outros diversos cenários críticos. Outra novidade são os switches de acesso e distribuição multigiga com empilhamento virtual de até nove equipamentos, além de opções para soluções mais complexas, com portas de 100GB de uplink.

Por fim, um dos destaques será a área do estande voltada para exibir as soluções 5G FWA da Intelbras, outro segmento no qual a empresa investiu para enriquecer o portfólio e disponibilizar alternativas que trazem custo-benefício e desempenho, visando aumentar ainda mais o valor agregado dos serviços oferecidos pelas operadoras e provedores.