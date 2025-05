Futurecom 2024: Digital Twin impulsiona progresso com sustentabilidade, afirma especialista do IEEE

A participação dos especialistas do IEEE no Futurecom segue trazendo insights para o público.Nesta quarta-feira, na Arena Enterprise IT, Cristiane Pimentel apresentou uma palestra sobre o tema “Transformação digital por meio de gêmeos digitais”, na qual abordou como essa tecnologia está moldando o futuro de diversos setores.

Vale lembrar que essa tecnologia possibilita a criação de réplicas virtuais de sistemas físicos, permitindo análises em tempo real que ajudam a otimizar processos e reduzir desperdícios, promovendo eficiência – por isso, a especialista explorou esses benefícios e trouxe um panorama do futuro da tecnologia na busca por um progresso alinhado à sustentabilidade.

Cristiane, que é uma das especialistas de destaque no uso de digital twin e inteligência artificial, atua em pesquisas voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamentos em diversas áreas da medicina. Ela ressaltou que, ao integrar essas tecnologias, é possível alcançar soluções mais precisas e personalizadas, reduzindo o impacto ambiental e promovendo uma abordagem sustentável na área de saúde.

“O digital twin é uma das tecnologias que mais crescerá nos próximos anos. A estimativa é de uma taxa anual de crescimento superior a 33% entre 2024 e 2032”, destacou. Esse avanço expressivo reflete, segundo a especialista, o potencial do digital twin não apenas para acelerar a transformação digital, mas também para promover soluções sustentáveis.