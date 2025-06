Requisitos para The Sims 3 revelados

A EA Games, produtora do jogo The Sims 3, o mais novo simulador de vida real da série, finalmente liberou os requisitos para o tão esperado jogo, que será lançado em 20 de fevereiro. Antes de mostrar os requisitos, mostraremos algumas novidades e imagens do jogo, sendo a primeira novidade o engine gráfico, que foi melhorado, ficando ainda mais real.

O jogo permite a você andar por diferentes lugares: pela vizinhança, e claro, pela sua própria casa. Poder andar livremente é uma das features mais esperadas no game. Além disso, muitos objetos e ambientes novos foram adicionados.

Realismo é o que não falta no jogo, principalmente em sua nova série, agora possuindo várias outras opções para que seu Sim se divirta. A pesca é um dos exemplos:

O site do The Sims 3 tem uma grande galeria de fotos, que pode mostrar muito mais imagens do jogo. Vale a pena conferir.

Agora que você já conhece o jogo, vamos aos requisitos do sistema, que envolvem tanto desktops como laptops, divididos inclusive por sistemas operacionais:

Requisitos para desktops:

Windows XP Service Pack 2

Pentium IV 2.0 GHz / Athlon XP 2000+

1 GB de memória RAM

Placa gráfica GeForce FX 5900 / Radeon 9500 e 128 MB

Windows Vista Service Pack 1

Pentium IV 2.4 GHz / Athlon XP 2400+

1.5 GB de memória RAM

Placa gráfica GeForce FX 5900 / Radeon 9500 e 128 MB

Requisitos para laptops:

Windows XP Service Pack 2

Processor Pentium IV 2.4 GHz / Athlon XP 2400+

1.5 GB de memória RAM

Placa gráfica GeForce Go 6200 / Radeon mobile 9600 e 128 MB

Windows Vista Service Pack 1

Pentium IV 2.4 GHz / Athlon XP 2400+

2.0 GB de memória RAM

Placa gráfica GeForce Go 6200 / Radeon mobile 9600 e 128 MB

Caso queira conferir mais informações da série, veja o trailer também, que é fantástico. Pena que, enquanto a EA faz um jogo fantástico como o The Sims 3, ela arruina outros jogos, como a série Need For Speed…

Fonte: IGN.