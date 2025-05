Smartphones e notebooks em oferta para o dia das mães

A ASUS está com uma seleção de ofertas para as mães que, por vocação, sabem, mais do que qualquer um, o que é se reinventar e ser criativa todos os dias. São mais de 15 ofertas, entre smartphones e notebooks, com descontos exclusivos, para o Dia das Mães. Entre os aparelhos já disponíveis na loja online da marca, estão os smartphones Zenfone 6, Zenfone e Max Shot e diversos notebooks. Além de combos imperdíveis, as ofertas terão 10% de desconto à vista ou parcelamento em até 12x sem juros. Confira todas as ofertas disponíveis em: http://loja.asus.com.br/ofertas

DESTAQUES:

ZenFone 6 6GB/128GB Preto + Stand Case Preto – R$3.499,00 (Economia de R$499,00)

Link de compra: http://loja.asus.com.br/zenfone-6-6gb-128gb-preto-stand-case-preto

ZenFone 6 8GB/256GB Preto + Zenfone Max Shot 4GB/64GB Azul – R$3.999,00 (Economia de R$1.949,00)

Link de compra: http://loja.asus.com.br/asus-zenfone-6-8gb-256gb-preto-zenfone-max-shot-4gb-64g-azul

Notebook X543MA-GO820T Cinza Escuro + Zenfone Live L2 OctaCore 435 Preto – R$2.299,00 (Economia de R$849,00)

Link de compra:

http://loja.asus.com.br/notebook-x543ma-go820t-cinza-escuro-zenfone-live-l2-octacore-435-preto

Notebook M509DA-BR324T Cinza Escuro + Zenfone Max Shot 3GB/64GB (32GB+32GB) Vermelho – R$3.399,00 (Economia de R$1.949,00)

Link de compra: http://loja.asus.com.br/notebook-m509da-br324t-cinza-escuro-zenfone-max-shot-3gb-64gb-32gb-32gb-vermelho

Notebook X512FB-BR468T + Mochila ROG BACKPACK Preto – R$4.899,00 (Economia de R$599,00)

Link de compra: http://loja.asus.com.br/notebook-x512fb-br468t-cinza-escuro-mochila-rog-backpack

#MaeGamerROG

Para as mamães que mandam bem nos jogos ou para quem, assim como o nosso embaixador Flakes Power, quer ensinar a mãezona a ficar Pro nos games, são duas ofertas especiais do ROG Phone II:

ASUS ROG Phone II 8GB/128GB Preto + Zenfone Max Shot 3GB/64GB (32GB+32GB) Azul – R$4.699,00 (Economia de R$1.599,00)

Link de compra: http://loja.asus.com.br/asus-rog-phone-ii-8gb-128gb-preto-zenfone-max-shot-3gb-64gb-32gb-32gb-azul

ASUS ROG Phone II 8GB/128GB Preto + ROG TwinView Dock II Preto – R$4.999,00

Link de compra: loja.asus.com.br/asus-rog-phone-ii-8gb-128gb-preto-nac-rog-twinview-dock-ii-preto

Regra promocional:

1. Promoção válida até domingo, 10/05, ou até durarem os estoques.

2. Para a devolução e estorno referentes a aparelhos/acessórios por defeito, desistência ou qualquer outro motivo, será obrigatória a devolução total dos produtos do kit promocional. Todos os produtos que compõem a nota fiscal deverão ser devolvidos, sem exceções.

3. Promoção não cumulativa com outros benefícios.

4. Serão considerados para a promoção apenas os kits promocionais pré-definidos e disponibilizados na página exclusiva da promoção.

Confira todas as ofertas: http://loja.asus.com.br/ofertas