Blulory Glifo 5 Pro: um smartwatch com GPS e baixo custo

O Blulory Glifo 5 Pro é um smartwatch da Blulory com ótimo custo/benefício. O smartwatch tem uma tela de 1,3 polegadas e pesa apenas 35g. O relógio usa painel de vidro de alta dureza 2.5D como cobertura da tela. Também possui 30 modos esportivos diferentes e um GPS embutido para rastrear seu registro de caminhada, corrida, etc. O aplicativo Fitpro que deve ser baixado para uso do smartwatch, tem suporte a sincronização com Strava e Google Fit.

O Blulory Glifo 5 Pro tem o recurso de monitoramento do sono que monitora e analisa automaticamente o ciclo do sono e permite que você entenda melhor seus estados de sono. Assim o usuário pode melhorar a qualidade e desenvolver hábitos de sono saudáveis.

A tela pode até visualizar as mensagens de vários aplicativos pelo smartwatch para não perder nenhuma notificação importante. Também é possível receber chamadas e recusar qualquer chamada se seu telefone estiver conectado ao relógio. Infelizmente não é possível realizar chamadas pelo smartwatch. Existem três modelos de mostradores diferentes – dois digitais e um analógico.

O smartwatch é resistente à água 5ATM e suporta rastreamento de natação entre os 30 modos esportivos diferentes. A bateria de 210 mAh pode chegar a 7 dias de vida útil da bateria. Também há suporte ao monitoramento da frequência cardíaca durante todo o dia usando o sensor óptico de bio-rastreamento e que mede pressão arterial e oxigenação do sangue (no aplicativo).

O BluloryGlifo 5 Pro vem com três combinações de cores diferentes: preto e vermelho, verde e preto, azul e rosa.

O Glifo 5 Pro pode ser adquirido pela loja oficial da Blulory (https://www.blulory.com.br/product-page/haylou-smart-watch-2) por R$ 259,35. A Blurory tem estoque no Brasil, o que permite entrega rápida do produto.

O Guia do PC conseguiu um desconto de 5% para seus leitores. Pasta usar o código: guiadopc5