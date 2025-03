Compre para o Galaxy Z Fold2 5G no Brasil

Projetado com a incrível tecnologia de tela dobrável, amplo espaço para utilização de múltiplos recursos e design refinado, o Galaxy Z Fold2 5G¹ reinventa o conceito de dispositivos móveis. E, para que as pessoas aproveitem na prática mais esta inovação, a Samsung lança a ação “Teste. Ame. Compre “. Até o dia 31 de julho, os consumidores podem testar o Galaxy Z Fold2 5G¹ e todas as funcionalidades do smartphone por meio de um empréstimo² com duração de dez dias.

“A Samsung acredita na importância de proporcionar experiências e, ao convidarmos o consumidor a utilizar o Galaxy Z Fold2 5G¹ durante dez dias como um serviço de test-drive, possibilitamos que os múltiplos recursos disponíveis no smartphone, inclusive a tecnologia da tela dobrável, sejam conhecidos diretamente no uso diário. É uma ótima oportunidade de se explorar intensamente o dispositivo, seja no trabalho, participando de reuniões ou durante momentos de entretenimento com amigos e familiares”, afirmou Roman Cepeda, vice-presidente de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Para os interessados em participar da ação é necessário realizar um pré-cadastro na página da campanha Teste.Ame.Compre e aguardar o contato de uma das lojas com informações sobre como prosseguir com o empréstimo. Para participar, o usuário deve ter no mínimo 18 anos, apresentar o CPF, morar no Brasil e ter um cartão de crédito próprio. As vagas são limitadas.

Quando aprovado o empréstimo do Galaxy Z Fold2 5G¹ para teste, será cobrada uma taxa caução, por cartão de crédito, no valor de R﹩ 1.399. Durante os dez dias de teste, o usuário poderá trocar mensagens com o time de suporte da Samsung para ajudá-lo a explorar o smartphone. Após esse período, ele deve retornar à loja em que retirou o smartphone para a compra de um novo dispositivo ou para a devolução do que foi emprestado.

As pessoas que tiverem interesse em participar da campanha podem usar o próprio chip ou pegar um novo chip emprestado para usar junto ao Galaxy Z Fold2 5G¹.

Os participantes da ação terão direito a uma oferta especial para adquirir o Galaxy Z Fold2 5G¹.

Esta ação está disponível em 20 lojas da Samsung, localizadas em 10 estados. Confira abaixo as lojas participantes

São Paulo

– Shopping Morumbi

– Shopping Eldorado

– Shopping Pátio Higienópolis

– Shopping Iguatemi São Paulo

– Shopping Ibirapuera

Rio de Janeiro

– Norte Shopping Rio de Janeiro

– Shopping Leblon

– Barra Shopping

– Shopping Rio Sul

– Shopping Bangu

Minas Gerais

– BH Shopping

Pernambuco

– Shopping RioMar Recife

Bahia

– Salvador Shopping

Amazonas

– Manauara Shopping

Mato Grosso

– Shopping Estação Cuiabá

Rio Grande do Sul

– Shopping Iguatemi POA

Paraná

– Park Shopping Barigui

Distrito Federal

– Park Shopping Brasília

Goiás

– Flamboyant Shopping Center

Piauí

– Teresina Shopping