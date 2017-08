A principal função do Wondershare Video Converter Ultimate é converter arquivos de vídeo de um formato para outro. Porém, o programa também permite que seus usuários possam baixar, assistir, transferir, editar e criar praticamente todos os tipos de arquivos de vídeo.

Conversão

Depois de carregar o vídeo que você deseja na janela do programa, tudo que você precisa fazer é selecionar um dos perfis de conversão do programa. Esses perfis variam de formatos simples a perfis otimizados para dispositivos específicos, como smartphones, tablets, sistemas de jogos, televisores, etc. É muito simples encontrar um perfil que se encaixa o dispositivo que você possui.

Com a tecnologia exclusiva APEXTRANS ™, o Wondershare Video Converter Ultimate (VCU) converte vídeos até 30 vezes mais rápido do que qualquer outro conversor, sem perda de qualidade. Programas semelhantes levam mais de uma hora para converter um vídeo de uma hora. O Wondershare Video Converter Ultimate é capaz de executar a tarefa em cinco minutos ou menos. Além disso o programa é extremamente fácil de usar. Tudo é facilmente acessível. Ele é configurado de modo que as ferramentas usam poucos cliques do mouse para realizarem seu trabalho. Não tive problemas para entender o processo e fui capaz de entrar diretamente na conversão de arquivos de vídeo poucos minutos depois de fazer o download do software.

Como forma de teste, converti um arquivo de vídeo baixado do YouTube em um formato de vídeo DIVX e no formato de áudio MP3 em alta qualidade, como pode ser visto nas figuras a seguir:

Download de vídeos

A ferramenta do Wondershare VCU para download do YouTube é um diferencial para a aplicação. Se houver um vídeo do YouTube que você deseja remixar, editar ou apenas baixar para seu micro, tudo o que você precisa fazer é cortar e colar o URL do vídeo e Wondershare VCU irá baixá-lo para você. Você está livre para editar, converter e compartilhar o vídeo como quiser. A seguir vemos a tela para download de vídeos da Internet:

Ferramenta de Edição

Outro grande recurso encontrado no Wondershare VCU é o seu editor de vídeo. Ele oferece um editor completo como um aplicativo separado que incluiu algumas das ferramentas básicas de edição. Esta ferramenta permite cortar partes do vídeo, ajustar a qualidade (contraste, brilho etc.), bem como adicionar marcas d’água e legendas para seus vídeos. Um recurso muito útil é a rotação do vídeo. Quem grava vídeos na vertical pode girar os mesmos para a horizontal e vice-versa. Usei a ferramenta para girar o vídeo baixado do YouTube como podemos ver na figura a seguir:

Prós

Fácil de usar

Muito rápido

Suporta uma ampla gama de perfis para conversão

Ferramenta de Edição

Ferramenta de Download

Contras

Versão gratuita possui limitações

Preço poderia ser menor

O Wondershare Video Converter Ultimate é uma aplicação de conversão de vídeo muito completa. Ele permite que você converta uma grande variedade de formatos para quase qualquer formato de saída. Eu testei a versão para PC. Se deseja um programa que funcione no Mac, visite: YouTube to MP4 on Mac: https://videoconverter.wondershare.com/youtube/convert-youtube-to-mp4-on-mac.html.