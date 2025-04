Review: EaseUS Todo Backup Home 11.0

Backup de dados é básico para proteger suas informações. Seus arquivos importantes se perderam? O sistema falhou e não conseguiu iniciar novamente? O seu micro foi atacado por vírus ou malware? Teve o seu dispositivo roubado? Caiu um raio em sua casa e queimou o micro?

Pode parecer exagero, mas que usa computador sabe que a “Lei de Murphy” está sempre esperando uma oportunidade para ser aplicada! O EaseUS Todo Backup Home 11.0 é um ótimo software de backup para PCs ou laptops que possui funções muito avançadas e úteis.

Suas principais características são:

Modos Completos de Backup – A solução de backup e recuperação de dados de EaseUS realiza backups completos, diferenciais, incrementais e programados que realmente garantem a segurança dos dados.

Backup do Sistema – O software de backup de EaseUS faz backup do sistema Windows e garante que o sistema continue funcionando sem avarias.

Backup de Disco/Partição – O EaseUS Todo Backup Home 11.0 software de imagem de disco de nível de bloco faz backups de HDD e SSD especialmente para substituição ou atualização de disco.

Backup do Arquivo – O backup de nível de arquivo protege documento, foto, música, vídeo, áudio, pastas de arquivos ou arquivos compartilhados de rede específicos.

Backup de E-mail do Outlook – EaseUS Todo Backup salva todos os e-mails importantes no Outlook Express ou Outlook 2003, 2007, 2010, 2013, 2016.

Backup em Nuvem – O software suporta backup para armazenamento em nuvem popular, como OneDrive, Google Drive e Dropbox com alta eficiência.

É claro que não basta fazer só o backup. A restauração também tem que acontecer de forma simples e rápida. E o EaseUS Todo Backup recupera todos os dados perdidos de backups imediatamente quando o desastre de perda de dados ocorre, especialmente em exclusões acidentais, avaria no computador, falha de sistema, falha de disco rígido, ataque de vírus, desastre natural, erro humano e outras razões desconhecidas. Leva muito pouco tempo para que tudo volte a funcionar como de costume.

Uma característica importante do EaseUS Todo Backup Home 11.0 é a opção de çlonagem de disco, sitema completo ou partições. Na Clonagem de Disco o EaseUS Todo Backup facilita a clonagem de um disco antigo para um novo, ou entre disco rígidos de tamanhos diferentes. Clona HDD para SSD, disco MBR para GPT ou disco GPT para MBR com todos os dados mantidos com segurança. Já na Clonagem do Sistema o software de backup ajuda a migrar o sistema Windows especialmente Windows 10 para SSD sem reinstalação. A Clonagem do Windows 10 para SSD é feita apenas com alguns cliques do disco de origem para SSD de destino. Já na Clonagem de Partição o programa clona rapidamente toda a partição junto com todos os conteúdos.

A instalação é muito simples e o programa possui suporte ao idioma português. Depois de isntalado é só selecionar o tipo de tarefa na barra lateral do programa: Backup de Partição, Arquivo, Sistema, Clonar etc. E as operações são muito intuitivas, basta alguns cliques para conseguir o resultado desejado.

Os requisitos para o uso do EaseUS Todo Backup Home são: