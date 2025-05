Cinco dicas para obter sucesso em seu negócio e evitar o fechamento da sua empresa

No Brasil, a gestão eficiente é a linha tênue que separa o sucesso do fracasso para muitas empresas. Dados alarmantes revelam que quase metade das empresas no país fecha as portas em até três anos, sendo a má gestão apontada como um dos principais motivos para esse desfecho desfavorável. Segundo o IBGE, a falta de uma gestão eficaz é responsável pelo fechamento de 25% das empresas, ficando atrás apenas de fatores como altos impostos, pouca demanda, alta competitividade e dificuldades para obter crédito.

Abrir uma empresa não é fácil, mas com persistência e dedicação é possível alcançar o sucesso, certo? Depende. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, 25% dos negócios fecham em até dois anos, e 50% não chegam ao final do terceiro ano. Dos negócios que encerram sua operação no primeiro ano de funcionamento, 7% fecham por falta de lucro na atividade, 20% por falta de capital e, principalmente, 50% fecham as portas por falta de experiência dos administradores para gerir a empresa.

Os motivos que levam um negócio ao encerramento das suas atividades são variados, desde a ausência de uma reserva de capital de giro à falta de conhecimento de gestão. A falta de capital de giro e o baixo volume de vendas são apenas alguns dos sintomas de uma gestão deficiente. Baixos lucros, dificuldades de acesso a crédito, alto endividamento e, principalmente, o baixo nível de gestão empresarial são todos elementos que contribuem para o fechamento prematuro de muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte.

“O sonho de empreender é algo muito sério. Muitas pessoas desejam ter o próprio negócio porque acreditam que vão ter mais liberdade, dinheiro e tempo, e isso pode sim acontecer a longo prazo. Mas mesmo as pessoas que se programam para abrir um negócio com uma boa ideia e capital para investir, tanto as que precisam começar por necessidade, precisam se dedicar a estudar sobre gestão empresarial como um todo. Apenas ter uma boa ideia e força de vontade não ajudam na hora de encontrar seu lugar em um mercado tão concorrido”, ressalta Aleksander Avalca, CEO da 4blue.

Um dos maiores desafios e o pior pesadelo do empreendedor é quebrar o seu negócio e ver o sonho de ter sua empresa se desfazendo. Mas, com alguns cuidados e uma boa gestão, é possível passar longe dessas estatísticas e ter um negócio próspero. O especialista em gestão de empresas Aleksander Avalca, CEO da 4blue, destacou cinco dicas para evitar o fechamento da sua empresa:

“Para o empreendedor realmente ter um negócio que vale a pena, é preciso prestar atenção em alguns fatores que são fundamentais para o sucesso a longo prazo. Aqui na 4blue, nós sempre falamos que o empreendedorismo é uma carreira muito solitária e, por isso, é preciso se unir a outros empreendedores e mentores para alcançar o sucesso mais rápido.”

1. Renove o Seu Negócio

Esteja atento o tempo todo às necessidades de seus clientes e eventuais frustrações com os serviços/produtos que você oferece. Assim, você vai sempre conseguir melhorar e encontrar novas soluções. Busque eliminar o que não funciona e agregar serviços, produtos ou formas de gestão e atendimento que podem elevar o negócio, fidelizando e atraindo clientes.

2. Troque Experiências, Faça Networking

Converse com pessoas mais experientes para obter conhecimento sobre a operação de um negócio: gestão de pessoas e de finanças, atendimento, fornecedores, etc. Além de ter uma breve noção de como funciona para outros empreendedores, você pode encontrar soluções ou ideias para a sua empresa. Apenas lembre-se que a realidade de um negócio para outro pode ser diferente, então fique atento.

3. Faça Parcerias

Lidar com gerenciamento de finanças, estoque, divulgação, atendimento ao cliente, entre outros, é um desafio no negócio próprio. Por isso, busque parcerias e fornecedores para auxiliar nos processos da operação e delegue funções a colaboradores para que você consiga dedicar tempo à administração da empresa.

4. Tenha Reserva Financeira e Capital de Giro

Construir uma reserva para casos de urgência e imprevistos é indispensável para evitar que o seu negócio quebre. O mínimo recomendado é ter quatro meses dos gastos fixos do seu negócio, mas quanto mais melhor. Já o capital de giro vai ser importante para manter o seu fluxo de caixa saudável porque os ciclos para receber do cartão de crédito, por exemplo, são diferentes dos seus custos e pagamentos para fornecedores. Portanto, ter esse capital de giro garante que você conseguirá arcar com seus compromissos sem precisar recorrer a empréstimos ou cheque especial.

5. Invista em Tecnologia

Adotar ferramentas tecnológicas pode melhorar a eficiência e produtividade da empresa. Sistemas de gestão integrada, plataformas de e-commerce, marketing digital e análise de dados são algumas das tecnologias que podem ajudar a otimizar processos, reduzir custos e aumentar a competitividade no mercado. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa para a sustentabilidade e crescimento do seu negócio.

“Você pode perceber que essas dicas não fazem parte de apenas uma área da empresa, mas elas precisam que algumas áreas trabalhem juntas para que você tenha sucesso. Na 4blue, nós ensinamos que para ter uma gestão eficiente, o empreendedor precisa trabalhar seis engrenagens: marketing, vendas, finanças, estratégias, processos e pessoas. E por isso, o empreendedor precisa estar fora da rotina operacional do negócio. Afinal de contas, como ele vai conseguir lidar com tudo? Conquistar isso é um desafio, mas deve ser um objetivo. Quando o dono do negócio foca em desenvolver estratégias para o crescimento da empresa, é possível inovar, organizar e lucrar muito mais rápido”, conclui Avalca.

Para evitar que sua empresa feche as portas, é fundamental investir em uma gestão eficiente, buscar orientação especializada e estar sempre atento às mudanças no mercado. Com dedicação, planejamento e as estratégias certas, é possível superar os desafios e alcançar o sucesso empresarial.