Cinemark estreia no TikTok

A Cinemark estreia oficialmente na rede social TikTok nesta sexta, dia 11 de março, com o perfil @cinemarkoficial. A proposta inédita no mercado cinematográfico brasileiro foi criada para aproximar ainda mais a Rede não só daqueles que curtem cinema, mas sim do público geral ao trazer conteúdo diversificado com um olhar inovador e divertido.

“A Cinemark tem como objetivo oferecer a melhor experiência aos seus clientes, dentro e fora das salas de cinema. Para isso, é essencial estarmos onde o público está, criando uma conexão direta”, explica Daniel Campos, Diretor de Marketing da Rede. “O nosso perfil no TikTok trará informação de forma ágil e descontraída, ajudando os espectadores a escolherem a que assistir e ampliando a relação deles com o cinema.”

Ao lado das contas em outras redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn e Podcast), o perfil será mais um canal de informação dos serviços da Cinemark, como os principais lançamentos, experiências exclusivas, app, programa de fidelidade, entre outros.

O TikTok da Cinemark ainda trará conteúdo autoral de diferentes creators convidados, que irá abordar o universo cinematográfico, por meio das tendências e desafios que acontecem na plataforma. Durante o mês de março, por exemplo, colaborações serão com Dotinho (@dotinho) e Maratonize (@maratonize), com mais de 300 mil seguidores cada.