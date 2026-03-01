Duo&Co adquire participação na 6B Partners, incorpora branding no ecossistema e projeta R$ 100 milhões em faturamento

A Duo&Co anuncia a aquisição de 20% da 6B Partners, consultoria de branding e design estratégico fundada em 2019, como parte da estratégia de consolidação por capacidade operacional. A entrada da 6B amplia a atuação do ecossistema em uma frente considerada crítica para marcas em expansão, a marca como infraestrutura de crescimento, conectada a performance, growth e tecnologia. O movimento está alinhado ao plano de crescimento da Duo&Co, que mira R$ 100 milhões em faturamento até o fim de 2026.

Com a transação, Brunna Casagrande permanece como CEO da 6B e passa a atuar também como sócia e Head de Branding na estrutura do ecossistema Duo&Co. “A integração com a Duo&Co amplia nossa capacidade de conectar marca com performance, vendas e growth. O objetivo é aumentar o impacto mensurável para os clientes e assumir projetos maiores, mais complexos e com ambições mais altas. O cliente passa a ter uma jornada mais integrada, da construção da marca até a geração de receita, dentro de uma mesma estrutura”, afirma Brunna.

Para a Duo&Co, o propósito é reduzir a fragmentação entre disciplinas e transformar integração em capacidade real de entrega. “Branding não é etapa estética. É uma alavanca de negócio quando está conectada à estratégia e à execução. A chegada da 6B fortalece nossa capacidade de entregar crescimento com consistência, integrando no mesmo fluxo os resultados, a construção e a proteção de marca”, afirma João Brognoli, CEO e fundador da Duo&Co.

A 6B soma mais de 400 clientes atendidos, com forte atuação no Sul e projetos também no Sudeste e Centro-Oeste. Como uma unidade especialista em consultoria de proteção de marcas 360º, a empresa utiliza uma metodologia de análise proprietária baseada em três pilares, o jurídico, o branding e a tecnologia, para auxiliar organizações desde o registro e acompanhamento de marcas até a gestão de reputação e posicionamento digital. Atualmente, a 6B comercializa projetos de branding na faixa de R$ 150 mil, com planos de elevar gradualmente o ticket para R$ 300 mil no primeiro ano após a integração, acompanhando o foco estratégico em projetos de maior escala e complexidade.

Além da escala, a 6B entra com credenciais reconhecidas no mercado. A empresa acumula mais de 80 prêmios nacionais e internacionais, incluindo iF Design Award, ABRE e WPO, por meio da Design Inverso, unidade especializada incorporada à operação. Um exemplo de impacto prático citado pela empresa envolve um projeto de iogurte orgânico, que com reposicionamento e embalagem estruturados como ferramenta de entrada, a marca viabilizou a chegada a uma grande rede do Sul com isenção estimada de cerca de R$ 500 mil em taxa de listagem e elevou o faturamento de aproximadamente R$ 3 milhões para mais de cinco vezes esse valor.

Na prática, o movimento reforça uma leitura recorrente do mercado: marcas têm investido em aquisição e performance, mas enfrentam limites quando a construção de marca não acompanha a escala. A entrada da 6B na Duo&Co busca endereçar esse gap com uma oferta mais integrada, conectando estratégia de marca, design e governança a uma operação orientada a crescimento.