Paylivre e Be Academy oferecem 100 bolsas de estudos para desenvolvedores

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), até 2024, faltarão 270 mil profissionais de TI e uma perda de receita estimada de R$167 bilhões.

É com a preocupação em ter mão de obra para suprir essas vagas ociosas que a fintech Paylivre, junto com a Be Academy – edtech de educação executiva – lançam o programa de formação em back- end php.

“Focamos nos milhares de talentos que o Brasil já tem, mas nem sempre estão no radar das empresas. A oportunidade de bolsa de estudos dá acesso aos que realmente querem e precisam se capacitar”, explica Juliana Fiuza, diretora de Education Recruting da Be Academy.

No total, serão disponibilizadas 100 bolsas de estudos gratuitas, sendo previsto na grade horária o desenvolvimento das principais soft e hard skills, além do aperfeiçoamento de linguagem em linhas de código.

As inscrições para o programa vão até o início de abril. Somente serão selecionados aqueles com o ensino médio completo e maiores de 18 anos. Os 20 bolsistas que mais se destacarem durante o programa de qualificação serão contratados pela Paylivre, na área de programação.

“Desde o início de 2020 até o momento a Paylivre cresceu 100% em termos de usuários e a estimativa é que nos próximos semestres este número aumente. E para continuar oferecendo o melhor dos nossos serviços, estamos à procura de profissionais de programação para se juntar a nós e seguir inovando o mercado financeiro. Os contratados terão a oportunidade de trabalharem 100% home office em uma startup com o ambiente muito acolhedor de diversidade, crescimento e inovação. Acreditamos que o programa de formação é a melhor forma de abrir caminhos e ampliar o acesso às oportunidades do mercado”, comenta Mariana Milani, sócia e COO da Paylivre.

O conteúdo apresentado durante o programa será 100% online, sendo dividido em aulas gravadas e ao vivo com lideranças desse mercado. A duração é de 3 meses e carga horária de 110 horas.

Com o programa 100% gratuito da Paylivre, os alunos conseguem o certificado ao final do curso além de saírem do programa com a oportunidade de trabalhar em uma das áreas mais promissoras da atualidade com salário inicial que varia de 3 a 7 mil reais mensais. Já um analista back-end ganha de R$3.000 a R$11.000 ao mês e está indo rumo a um mercado supervalorizado.