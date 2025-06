Empresa de tecnologia desenvolve treinamento low-code gratuito e on-line para mulheres

Em comemoração ao mês da mulher, em março o Mendix na Prática tem uma edição toda dedicada a elas, de 28 de março a 1° abril. Desenvolvido pela TrueChange, empresa pioneira em Low-Code no Brasil, o treinamento tem foco em empregabilidade, é gratuito e 100% on-line, com aulas ao vivo via Google Meet ou grupo do Discord, onde são ensinadas as maravilhas do desenvolvimento de softwares usando a plataforma Low-Code.

Com 5 dias de duração, a carga horária é de 3 horas. Para participar, a candidata precisa ter boas noções de lógica de programação e banco de dados. Após a inscrição no site da TrueChange < https://truechange.com.br/evento/mendix-na-pratica-para-mulheres/ >, será enviado um e-mail com a confirmação da candidatura e as informações sobre as aulas. Ao final do curso, a participante recebe um certificado de conclusão.

Com mais de 10 anos de atuação no mercado, a TrueChange emprega mais de 200 pessoas que trabalham diretamente com Low-Code e tem cases com marcas como a Siemens, Grupo Ser Educacional, CredSystem e Vallourec.

“O Mendix na prática tem turmas durante todo o ano com vagas para homens e mulheres. Mas no mês de março, deixamos um espaço todo para elas, permitindo a oportunidade de migração de carreira e empregabilidade”, destaca Tiago Farias, Co-Ceo da TrueChange”.01