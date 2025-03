Os Crias anunciam a contratação de Rekkon e Flupy

Nesta terça-feira (05), Os Crias, time de Free Fire para Emuladores liderado por BAK e que faz parte da organização de esports Fluxo, uma das principais organizações de esports do Brasil, anunciou a contratação de dois novos jogadores para sua line-up. Nomes conhecidos no cenário, os novos contratados Jonathan “Rekkon” (ex-Faz o P) e Rodrigo “Flupy” (ex-NSE), chegam para reforçar a equipe e já podem estrear hoje (05), durante a disputa das finais presenciais da Liga LBR.

Para Gabriel “Bak”, CEO e jogador dos Crias, a chegada dos novos jogadores trará um novo estilo de jogo e experiência para a equipe, que tem como objetivo conquistar e brigar por todos os títulos ao longo do ano: “A chegada de Rekkon e Flupy nos traz muita experiência e novas formas de enxergar o jogo. Claro, no começo, é necessário se adaptar às mudanças e entender uma forma boa para que todos desempenhem o máximo. Mas, ao lado desses parceiros, essa tarefa se torna algo simples e muito divertido. Quero desejar as boas-vindas para a rapaziada e tenho certeza que conquistaremos muito juntos!”

Confira abaixo a lineup completa dos Crias:

Gabriel “BAK” Lessa

Diógenes “TWO9” Inácio

Willinton “Since” Silva

Wesley “Splash” Silva

Taylor “ManoMax” Max

Jonathan “Rekkon” Barros

Rodrigo “Flupy” Manoel

Coach: Moisés “AVG” Nogueira

Analista: Borges