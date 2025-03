Localiza e WoMakersCode se unem para aumentar o protagonismo feminino na tecnologia

Comprometida com o avanço da sua agenda de Diversidade, a Localiza implementou novas ações para promover a equidade de gênero junto ao público interno e para capacitar mulheres brasileiras em áreas diversas, inclusive, em tecnologia. Uma das iniciativas neste sentido é a parceria com a WoMakersCode, ONG que deu origem à maior comunidade de mulheres na tecnologia da América Latina. A Localiza se tornou mantenedora da entidade para impulsionar o protagonismo feminino na tecnologia, através de capacitação, mentoria e empregabilidade. O acordo é válido para todo ano de 2022.

A WoMakersCode foi fundada em 2015 e tem como propósito fortalecer o protagonismo feminino na TI, através do desenvolvimento profissional e econômico. Atualmente tem embaixadoras em 27 cidades no Brasil e três no exterior (Toronto, no Canadá; Berlim, na Alemanha; e Nova Iorque, nos Estados Unidos). Ao longo dos 7 anos de atuação, a entidade atendeu mais de 200 mil mulheres em workshops, bootcamps e eventos, conquistou a marca de mais de 3.200 mulheres empregadas (4 mil formadas em tecnologia entre os anos de 2015 e 2021) e certificadas em exames internacionais e criou uma rede de mais de 132 mil seguidoras em canais digitais e newsletter.

Recentemente, a fundadora da ONG, Cynthia Zanoni e a conselheira e gerente de projetos e parcerias Solange Feliciano participaram do podcast CoLabs, desenvolvido pelo Localiza Labs para discutir temas relacionados à tecnologia. Durante a conversa, elas contaram as experiências que tiveram ao longo da trajetória profissional e histórias inspiradoras de mulheres que se capacitam na WoMakersCode.

“É importante que meninas e mulheres que têm interesse em tecnologia busquem se aproximar de outras com o mesmo desejo de entrar em uma carreira ligada à inovação. Para aumentar a presença das mulheres nesse ecossistema, é necessário fazer ações intencionais com apoio de empresas, como a Localiza, e ONGs como a WoMakers, tornando a tecnologia algo real e acessível”, destaca Cynthia. Ouça o podcast CoLabs aqui

“Por meio do Comitê de Diversidade e Inclusão e do grupo de Afinidade de Equidade de Gênero, temos criado mecanismos para fomentar o desenvolvimento e a retenção de talentos da Companhia. Sabemos da força do nosso papel de marca empregadora, por isso, atuamos também para estimular a entrada de mais mulheres no mercado de tecnologia, um setor carente de mão de obra especializada. Com isso, damos oportunidade de independência para mulheres em vulnerabilidade”, comenta a Diretora Executiva Jurídica e sponsor do Programa de Diversidade da Localiza, Suzana Fagundes.

O avanço das iniciativas para promover equidade de gênero na Companhia é resultado de um esforço coletivo dos colaboradores. Em 2021 o grupo lançou o podcast Eles com Elas para promover bate-papos riquíssimos sobre as questões de equidade de gênero; aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU Mulheres e adotou o benefício de licença maternidade e paternidade estendidos, com adesão da Companhia ao Programa Empresa Cidadã. Além disso, a empresa implementou um programa para diminuir os vieses na contratação em áreas que são majoritariamente compostas por um gênero. Graças a ele, hoje, há mulheres na função de motoristas de van, higienizadoras e coordenadoras.

Por meio do Instituto Localiza, criado para promover a transformação social de mulheres em situação de vulnerabilidade, criou o projeto Garota Tecnológica, realizado em parceria com a Junior Achievement e destinado à capacitação de alunas do Ensino Médio da Escola Affonso Neves, de Belo Horizonte, em tecnologia. Os treinamentos foram ministrados por colaboradoras do Localiza Labs.