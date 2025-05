Mulheres em Telecom: Ericsson dá importantes passos para aumentar a presença feminina na indústria

No dia 25 de abril de 2024, o mundo comemora o International Girls in ICT Day, um dia dedicado a impulsionar a inclusão e o empoderamento das mulheres no setor de tecnologia. Reconhecendo a grande importância de ampliar a participação feminina na indústria, a Ericsson, como líder global em tecnologia de comunicação, reafirma seu compromisso com a causa e define meta para aumentar a representação feminina em todos os níveis da companhia.

Nesse sentido, a Ericsson apresenta iniciativas concretas que fortalecem o papel das mulheres no desenvolvimento das telecomunicações. Ao criar um ambiente inclusivo e acessível, a empresa está moldando um futuro em que todos tenham igualdade de oportunidades. De acordo com o relatório Women in Tech, as mulheres ocupam apenas 30% dos cargos na indústria tecnológica globalmente, sendo que o Brasil está abaixo dessa média, com apenas 25% de representação feminina. Escassez de oportunidades e falta de reconhecimento são citados como principais motivos para essa disparidade.

Para combater essa realidade, a Ericsson está implementando políticas de recrutamento e inclusão com o objetivo de alcançar uma representação feminina de pelo menos 30% em todos os níveis hierárquicos até 2030. A empresa estabeleceu a meta de que 23% das posições de liderança sejam ocupadas por mulheres até dezembro de 2024. Em março deste ano, a empresa já alcançou 25,9% de funcionárias em posições de liderança e 18,3% em posições de desenvolvimento tecnológico e pesquisa.

Além disso, esforços estão sendo feitos para entender e resolver as disparidades salariais entre homens e mulheres. No Brasil, a Ericsson lançou o programa de mentoria feminina “WE Mentoring Program”, que conecta mulheres em todos os níveis de suas carreiras com mentoras experientes, oferecendo orientação no planejamento e desenvolvimento profissional, alinhado às suas vidas pessoais.

Como resultado dessas iniciativas, a empresa já conta com mulheres ocupando posições de destaque em liderança, pesquisa e desenvolvimento, além de atrair novos talentos como estagiárias e trainees. Essas profissionais estão ganhando cada vez mais espaço na empresa, com expectativa de aumento de participação como resultado dos programas desenvolvidos pela companhia.

Andréa Faustino está na Ericsson há 28 anos e, há dois anos, ocupa a posição de vice-presidente de Serviços Digitais da Ericsson para o Cone Sul da América Latina. Taciana Souza está na companhia há 20 anos e já atuou em diversas posições de liderança. Atualmente, é diretora de Operações da Ericsson e Head do pilar de diversidade Woman@Ericsson. Entre outras profissionais da companhia, essas executivas compartilham suas experiências -tanto na empresa quanto no mercado de telecomunicações- com o objetivo de empoderar cada vez mais mulheres.