Com foco em soluções de vendas e tecnologia, Eyemobile impulsiona o desenvolvimento de micro e pequenas empresas

Com o propósito de oferecer a melhor experiência de compra em uma solução única e inovadora, a startup catarinense Eyemobile tem auxiliado micro e pequenas empresas com um sistema completo de tecnologia para vendas físicas e digitais. Fruto da ideia de João Gustavo Pompeo, fundador e CEO da companhia, a empresa nasceu em 2013, ano em que se consagrou como pioneira na solução de vendas 100% mobile no Brasil. Em maio de 2021, a empresa ganhou ainda mais força ao ser adquirida pela Getnet, do Grupo Santander.

A idealização da Eyemobile surgiu em 2012, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, quando João Gustavo Pompeo, fundador e CEO da companhia, visualizou a oportunidade de ajudar empreendedores a alcançarem seus objetivos de forma simples e eficiente. No ano seguinte, a empresa tomou forma e começou desenvolvendo um software que permitia ao vendedor realizar operações sem precisar do caixa físico, o que trouxe benefícios tanto por reduzir filas quanto por gerar maior comodidade para o cliente, além da mobilidade de levar as operações para qualquer lugar.

A princípio, com foco em acelerar a experiência de consumo no mercado de eventos, a empresa apresentou inovações que contribuíram para o desenvolvimento do setor, com uma solução mobile que, além de prestar todo o suporte tecnológico para o organizador, oferecia uma experiência completa para o público. Durante a sua trajetória, e presente nas operações de milhares de clientes, a Eyemobile teve participação em grandes eventos, como Rock in Rio (2015), Olimpíadas Rio (2016), Cirque du Soleil (2017), Comic Con (2018), entre outros.

Novo cenário e readaptação

Com a chegada da pandemia, o cenário de isolamento social promoveu uma intensa readaptação no setor de eventos e a empresa precisou migrar sua atuação também para outros modelos de negócio. A atuação com foco em empresas varejistas começou com a Dengo Chocolates, empresa que tem promovido uma rede de pequenos e médios empreendedores que apoiam a agricultura consciente. “Embora inesperada e preocupante, encaramos a crise como uma oportunidade e buscamos novas formas de expandir a nossa área de atuação, o que acelerou ainda mais nossa cultura de inovação”, comenta João Pompeo.

Atualmente, a partir do conceito “Apple Like”, uma jornada moderna e simplificada de compra inspirada no modelo pioneiro das lojas da fabricante americana, a empresa oferece um sistema completo para facilitar as operações de vendas físicas dirigido pelo modelo frente de caixa móvel e emissão fiscal por SMS, e-mail ou impressão, além de ofertar um portfólio completo para gerenciar as operações no estabelecimento, com cadastro de itens, gestão de cadastro de consumidores e relatórios customizados para monitorar as vendas minuto a minuto.

A fim de ofertar recursos únicos e completos para pequenos e micros empreendedores alcançarem seus objetivos em seus negócios, a Eyemobile ganhou ainda mais visibilidade e espaço no mercado após a aquisição pela Getnet, do grupo Santander. Para João Gustavo, a operação foi um passo importante e tem levado soluções cada vez mais completas para qualquer pessoa que atue com gestão de vendas. “Em harmonia com o nosso propósito, fortalecemos a nossa atuação e continuamos focados em levar inovação, agilidade e eficiência a todo tipo de negócio”, conta o CEO.

Além disso, com um total de quase 4 bilhões em transações de vendas, hoje o software da companhia é usado em smartphones e em POS digitais nos mais variados tipos de negócios, como lojas, gráficas, bancas de jornais, mercearias, barbearias, floriculturas, sorveterias, bares, food trucks, pet shops, dentre outros. Como próximo passo, a empresa pretende continuar ajudando a impulsionar o desenvolvimento de micros e pequenos negócios em todo o país.