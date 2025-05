Huawei participa do TeletimeTec DigitalTelco 2022

A Huawei, líder global em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), participa na próxima segunda, 16 de maio, do TeletimeTEC DigitalTelco 2022, evento que apresenta um balanço das principais estratégias e novos serviços, das tendências globais, das novas demandas tecnológicas, do desafio da capacitação profissional e da mudança cultural nas empresas de conectividade.

A Huawei se junta a operadoras de telecomunicações tradicionais, ISPs, empresas de tecnologia, provedores de soluções cloud based, empresas de TI e sistemas e data centers para discutir a transformação digital das empresas de telecomunicações, suas principais estratégias e oferta de novos serviços.

O evento irá discutir esse novo momento em que as operadoras, de todos os portes, se encontram. Entre os objetivos das operadoras nessa nova geração de produtos e serviços digitais, está melhorar os recursos e o relacionamento com os clientes.

Filipe Padilha Testa, gerente sênior de soluções de vendas da Huawei, participa do segundo painel do dia, das 10h30 às 11h00: “Da virtualização à nuvem”. O painel irá debater sobre o momento do processo de virtualização das operadoras de telecomunicações, como as diferentes áreas já se transformaram de maneira efetiva, e qual é o papel desta transformação na oferta de 5G.

“O Brasil adotou uma competição aberta e justa no mercado de TIC, beneficiando todos os esforços de transformação digital para a indústria 4.0, agricultura 4.0, medicina 4.0 e Smart Cities 4.0 no país”, afirma Padilha. “Na nova era digital, a indústria de TIC exigirá P&D mais do que nunca, e a Huawei desempenhará seu papel de liderança em inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente”, complementa.

Serviços

Eventos: TeletimeTEC DigitalTelco 2022

Data: Segunda-feira, 16 de maio de 2022

Horário: A partir das 10h30

Link: Para participar, acesse o link.