Saúde: Relógios inteligentes são a nova aposta para monitoramento de crônicos

Monitoramento de sono, frequência cardíaca, contagem de calorias e avaliação de desempenho em exercícios físicos estão entre as funções dos novos relógios inteligentes, que ganharam ainda mais visibilidade em 2022.

“A capacidade de capturar dados de relógios inteligentes e transformá-los em informações de valor preditivo e preventivo e acompanhar estes usuários é uma linha especializada e personalizada de cuidado, destinada principalmente para casos de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão e medicina preventiva de uma maneira geral”, explica Fábio Tiepolo, CEO e fundador da Docway.

Com a tecnologia de captura de dados de relógios inteligentes, empresas podem ser capazes de mensurar casos de burnout entre os colaboradores — doença recentemente regulada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). “Os dispositivos são capazes de detectar noites consecutivas sem dormir e picos de estresse durante o dia, que podem estar diretamente relacionados às doenças de trabalho”, aponta.

Segundo Douglas Betioli, CEO e cofundador da Philo Care, startup brasileira de tecnologia, a maioria dos agravamentos de saúde são precedidos de sinais, os quais com auxílio da tecnologia podem ser captados antecipadamente por profissionais de saúde. “O processo atual requer diagnósticos tardios que acionam protocolos de remediação. Com um acompanhamento contínuo e preventivo, sinais sutis podem alertar para um tratamento antecipado, o que é muito melhor para as pessoas e para o sistema como um todo”, pondera.

“Para empresas, é fantástica a possibilidade de geração de dados para ações de prevenção e uma melhor gestão de custos. Para o paciente, é uma alternativa inteligente de sair da medicina reativa, colocá-lo dentro de um fluxo preventivo e garantir mais bem-estar ao longo da vida”, comenta Fábio. Além disso, o monitoramento da saúde em tempo real pode ser eficaz para a necessidade de acompanhamento e controle de peso, a partir da contagem de calorias e gasto diário de energia. “É comprovado que ter um profissional acompanhando e incentivando gera mais adesão ao tratamento e, portanto, teremos um colaborador mais saudável, com menos crises, diminuindo custo da empresa com sinistralidade”, finaliza o CEO da Docway.