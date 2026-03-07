Dinx chega para transformar a relação das crianças com dinheiro através de um ecossistema gamificado de educação financeira que une pais e filhos

O mercado brasileiro de educação e finanças ganha um novo player no primeiro semestre de 2026: a Dinx, ecossistema gamificado de educação financeira para crianças e gestão para pais. A empresa nasce de uma união estratégica entre a expertise em conteúdo da holding Take4Content, empresa que já assina a estratégia audiovisual de Luccas Neto; o alcance massivo da Luccas Toon, maior franquia de entretenimento infantil do país; o aporte de capital da Transfero Ventures e o respaldo institucional e de infraestrutura do Banco Arbi.

A base da Dinx foi construída sobre uma fase de discovery com cerca de 700 famílias. O resultado é uma jornada de aprendizado lúdica que utiliza uma metodologia comportamental validada para transformar conceitos financeiros em hábitos. O conteúdo educacional é exclusivo, desenvolvido por especialistas e protagonizado, nos vídeos, por Luccas Neto e o elenco da Luccas Toon.

“A gente aprendeu a tratar dinheiro como número e juros — e a criança como ‘nova demais’ para entender. Mas é justamente na primeira infância que nascem os hábitos que ficam: como lidar com ansiedade, frustração, espera e desejo. É ali que se formam as escolhas que, lá na frente, viram consumo sem freio”, afirma Gabriel Araujo, CEO da Dinx. “A Dinx traduz tudo isso na linguagem que a criança realmente consome — com vídeos, jogos, quizzes, livro digital e atividades em família — para transformar educação financeira em prática do dia a dia. No fim, não é ‘mais tempo de tela’: é tela virando ponte para tempo de qualidade dentro de casa. Menos briga, mais conversa, mais autonomia com segurança. A gente não está lançando só um app — estamos criando uma nova forma de educar junto.”

Segundo o Serasa, 8 em cada 10 pais conversam sobre finanças com os filhos, mas 72% não possuem investimentos ou poupança para o futuro deles. Além disso, 53% dos pais sentem a urgência de educar financeiramente as crianças antes dos 8 anos. “A educação financeira acontece o tempo todo, nas pequenas escolhas do dia a dia. Quando os pais não participam desse processo de forma consciente, a criança aprende sozinha — muitas vezes observando nossos hábitos e também nossos erros”, explica Lúcia Stradiotti, Head de Educação e Metodologia da Dinx. “Na Dinx, pais e filhos aprendem juntos, em uma trilha que respeita o desenvolvimento de cada idade e vai muito além do ‘caro ou barato’, para ensinar o valor das escolhas, do tempo e das consequências.”

Apoiada nos 14 canais da Luccas Toon, que somam 50 milhões de seguidores e 30 bilhões de visualizações, a Dinx projeta atingir 61 mil assinantes até o início de 2027. A operação utiliza a tecnologia e metodologia proprietária e a robustez do Banco Arbi para garantir segurança e agilidade.

“A Dinx foi criada sobre uma arquitetura tecnológica robusta e invisível para transformar a educação financeira infantil em um hábito cotidiano. Por meio de uma jornada lúdica e prática, que permite às crianças aprender brincando, a plataforma estimula a autonomia de forma segura. Para os pais, a Dinx entrega mais do que controle: oferece segurança, um método estruturado de ensino e ferramentas práticas que permitem acompanhar e participar ativamente do processo educacional, com visibilidade total sobre limites e transações. Tudo integrado a uma camada financeira completa, sustentada pela solidez da infraestrutura bancária do Banco Arbi.”, destaca Thomaz Pivetta, CPO e COO da Dinx.

A Dinx está abrindo agora o acesso antecipado ao MVP. Pais e responsáveis já podem entrar na lista de espera através da Landing Page e participar da comunidade, um espaço de troca de experiências, dúvidas e aprendizados sobre como ensinar dinheiro no dia a dia — com mais leveza, segurança e tempo de qualidade em família.