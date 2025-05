Olist busca PcDs que queiram iniciar a carreira no e-commerce

OOlist, ecossistema líder em soluções de e-commerce para varejistas e marcas digitais, está recrutando candidatos que queiram iniciar a carreira no e-commerce. Com programas de diversidade e inclusão para grupos minorizados, a empresa lança a iniciativa “Incluir para transformar”, que direciona vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) que buscam ingressar no segmento de e-commerce. Candidatos de Curitiba poderão se inscrever pelas redes sociais do Olist e também pelo site do programa. As inscrições se encerram no dia 27 de maio.

Desde o início da pandemia, o ecossistema de e-commerce foi um dos setores que mais ganhou espaço e investimentos no Brasil e no mundo e conta com alto potencial de desenvolvimento. O estudo apresentado pela Mundi Map e pelo E-commerce Brasil registrou que o comércio online foi responsável por 58% das vendas dos lojistas e se tornou o meio essencial para os consumidores adquirirem produtos e serviços.

E para crescer no mesmo ritmo do mercado, o Olist quer ampliar a cultura da empresa para outros perfis, promovendo a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho para alavancar os negócios e criar soluções inovadoras para transformar o ecossistema de varejo online. O objetivo do projeto é desenvolver PcDs para que se tornem profissionais de e-commerce e juntem-se à startup na missão de empoderar o comércio que mais cresce no mundo.

Para receber os novos colaboradores, a startup oferecerá uma trilha de desenvolvimento exclusiva para PcDs, com um mês de treinamento completo e imersão em mais de 10 áreas relacionadas ao negócio. Durante o programa, os candidatos irão desenvolver habilidades técnicas e comportamentais com os melhores profissionais do mercado, superando desafios e aprendendo todos os dias.

Quem pode participar?

O ‘Incluir para transformar’ foi criado para que todas as Pessoas com Deficiência pudessem participar do processo seletivo. Não é necessário ter experiência, mas é primordial que o candidato tenha interesse pelo setor de e-commerce e pelas áreas onde há vagas abertas: Vendas e Sucesso do Cliente. Outro ponto importante é que as pessoas interessadas residam em Curitiba.