Geração Z mostra que é possível ir além das dancinhas e faturar alto no e-commerce com redes sociais

Muito além das dancinhas, as redes sociais são hoje verdadeiros espaços para a geração Z faturar alto nos negócios, de acordo com levantamento realizado pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina com mais de 90 mil lojas online.

Quando o assunto é divulgar organicamente os produtos das lojas virtuais, o Tik Tok cresce rapidamente e já representa o quarto aplicativo mais usado pelos empreendedores (26%). As redes sociais mais utilizadas pelos lojistas online para divulgações são: Instagram (95%), Facebook (77%) e WhatsApp (63%).

Uma dessas jovens que, aos 19 anos de idade, resolveu levar muito a sério as redes sociais, é Marcela Moura, dona da Papelaria Concurseiros . Seus vídeos criativos conquistaram mais de 1,1 milhão de seguidores no TikTok , 461 mil seguidores no Instagram , e auxiliaram em seu faturamento médio de 2 milhões no último ano. Hoje, depois de sete anos de operação, sua loja online conta com uma equipe de seis pessoas e vende para todo o país.

O levantamento ainda aponta que as PMEs também investem em canais alternativos de vendas como WhatsApp (74,5%), Instagram Shopping (67%) e Facebook (45%). “Os dados reforçam a importância da diversificação dos canais de venda e de divulgação. Sabemos que ambas as estratégias são pontos essenciais para o sucesso dos pequenos e médios negócios e os empreendedores pretendem focar nas novas mídias para aprimorar sua estratégia e vender mais”, explica Alejandro Vázquez, CCO e cofundador da Nuvemshop.

O WhatsApp, por exemplo, não é apenas um destaque como canal de venda e divulgação orgânica: o aplicativo de mensagens é o primeiro quando o assunto é atendimento ao cliente, sendo aderido por mais de 92% das PMEs. Embora os influenciadores ainda não estejam na estratégia de todas as lojas, o interesse é cada vez maior: mais de 46% dos entrevistados revelaram que não trabalharam com influenciadores em 2021, mas desejam investir nessa estratégia no decorrer deste ano.