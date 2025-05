Web Summit 2022 será lançado no próximo dia 16, em evento online

O Web Summit, a maior conferência de negócios, tecnologia e inovação, que figura entre os maiores eventos da Europa, já tem dia para iniciar. Na próxima segunda-feira (16), a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB) realizará um webinar de lançamento da Missão Web Summit 2022, que leva os brasileiros interessados para o Web Summit e para uma imersão nas terras portuguesas. O evento online acontecerá a partir de 10h (horário do Brasil) e 14h (horário de Portugal). Para participar do webinar basta clicar aqui e realizar a inscrição.

A FCPCB está à frente da Missão, em parceria com o Atlantic Hub e a No Gap Ventures, que conjuntamente oferecem uma curadoria especializada a empresários e startups do Brasil para conhecerem o ecossistema empreendedor de tecnologia e inovação de Portugal, com visitas técnicas focadas em networking e matchmaking, por meio da apresentação de oportunidades de negócios em Portugal. A participação na Missão garante um desconto especial para o ticket do Web Summit 2022, que acontecerá de 30 de outubro a 4 de novembro, em Lisboa.

A Missão Web Summit tem o objetivo de maximizar as experiências durante a conferência Web Summit, facilitar a busca de conteúdo relevante, aprimorar a obtenção de conteúdos e conexão com novas oportunidades, além do principal, proporcionar interações com os participantes, enriquecendo a experiência e o networking.

A edição contará com a participação especial de Alexandre Sousa, Gestor de Projetos do Sebrae de Santa Catarina e com a presença dos participantes: Armando Abreu, Presidente da FCPCB; Nuno Rebelo de Sousa, Vice-Presidente da da FCPCB; Filipe Rosa, CEO do No Gap Ventures; Eduardo Migliorelli, CEO do Atlantic Hub.

O evento Web Summit 2021 em números

– Mais de 40.000 pessoas e empresas, redefinindo a indústria de tecnologia

– Mais de 1500 investidores

– Mais de 700 palestras com referências mundiais

– Mais de 100 startups exibindo seus produtos

– Mais de 1100 palestrantes

Serviço:

Evento: Lançamento da Missão Web Summit 2022

Data: 16 /05 (segunda-feira)

Horário: 10h (horário do Brasil) e 14h (horário de Portugal)

Inscrição: clique aqui