CLÁSSICO DE HORROR DE SOBREVIVÊNCIA SCI-FI ESTÁ DE VOLTA EM 27 DE JANEIRO DE 2023 COM O LANÇAMENTO DE DEAD SPACE PARA PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X|S E PC

A Motive, estúdio da Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), anunciou hoje, durante a transmissão ao vivo “Crafting the Tension Art Developer”, que Dead Space™ será oficialmente lançado em 27 de janeiro de 2023 para PlayStation®5, Xbox Series X|S and PC. Dead Space é um remake do clássico jogo de horror de sobrevivência sci-fi, que está sendo reformulado do zero com a engine de jogo Frostbite™. Permanecendo fiel à visão emocionante do jogo original, o remake oferece áudio aprimorado e visuais nítidos e angustiantes, que foram cuidadosamente repaginados para evocar um novo nível de imersão e qualidade.

“Desenvolver este remake foi muito divertido para nós da Motive, pois somos verdadeiros fãs da franquia e queremos tratá-la com o respeito que ela merece. Foi igualmente emocionante ver as reações dos jogadores e jogadoras enquanto os levamos nessa jornada de desenvolvimento conosco”, disse Phillippe Ducharme, produtor sênior de Dead Space. “Estamos fazendo um grande progresso em nosso caminho para atingir a versão Alpha e estamos felizes em anunciar que o jogo será lançado em janeiro do próximo ano. Estamos ansiosos para que os jogadores e jogadoras, tanto antigos, quanto novos, possam ver como elevamos a experiência original no remake, tornando-a tão impactante para esta geração”.

Dead Space coloca os jogadores e jogadoras na pele de Isaac Clarke, um engenheiro comum em uma missão de rotina para consertar uma gigantesca nave de mineração, a USG Ishimura. Mas a bordo da Ishimura, um pesadelo vivo o aguarda. A tripulação do navio foi massacrada e infectada, e a namorada de Isaac, Nicole, está desaparecida. Sozinho e preso, apenas com suas ferramentas e habilidades de engenharia, Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência – não apenas contra os monstros aterrorizantes chamados Necromorphs, mas também contra sua própria sanidade em frangalhos.

Também na transmissão ao vivo de hoje de Dead Space, a equipe da Motive apresentou os primeiros detalhes de como o remake evoluiu visualmente e atualiza o original com adereços, ferramentas, ambientes e muito mais reconstruídos a um nível de polimento e detalhes adequado para a próxima geração de hardware e PCs. Além disso, combinando iluminação dinâmica e volumétrica com efeitos visuais atmosféricos e ambientais renderizados em full-HDR, Dead Space permite que os jogadores e jogadoras explorem os corredores assustadoramente apertados e os escuros da USG Ishimura com níveis sem precedentes de imersão na amada franquia.

Isaac viverá para desvendar o terrível mistério do que aconteceu com a tripulação e a nave abatidos, ou ficará perdido para sempre no vácuo frio do espaço? Descubra quando Dead Space lançar oficialmente no mundo todo, em 27 de janeiro de 2023 para PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.

Para mais informações e se manter atualizado sobre o remake, visite o site oficial, curta Dead Space no Facebook e Instagram, siga a franquia no Twitter e inscreva-se no canal no YouTube.