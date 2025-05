Mininovelas do Maranhão fazem sucesso no Kwai com mais de 51 milhões de visualizações

Um homem convida uma moça para sair enquanto capina o solo e é desprezado por não ter status. A reviravolta da história ocorre quando ele chega de moto enquanto ela aguarda o ônibus no ponto e fica impressionada por ele ter um veículo para se locomover. A lição de moral é que todo trabalho é Digno, um episódio do criador Jardiel da Silva Barbosa, dono do perfil Na Atividade! no Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos. Esta é parte de muitas mininovelas que são produzidas diariamente pelos criadores de conteúdo integrantes da produtora de Felipe Filipini, ex-apresentador televisivo e criador de conteúdo do perfil Família em Série.

Jardiel tem 28 anos e fez seu primeiro vídeo para as redes sociais em 2010. “Sempre gostei de câmera e de me comunicar com o mundo virtual, essa é minha maneira de transmitir alegria para o público. É por meio da minha desenvoltura que desejo me destacar ainda mais no TeleKwai”, afirma o criador sobre o novo projeto de dramaturgia do Kwai, com mininovelas de dois minutos na vertical.

Além dele, outros três criadores pegam o celular e vão em busca de um cenário para gravar seus vídeos curtos pela cidade de Chapadinha, no interior do Maranhão, e assim disseminar suas histórias pelo país. O município, localizado na região Leste do estado, com uma população estimada em 80.195 habitantes, é palco de produções que chamaram atenção do público não apenas do Maranhão mas do Brasil inteiro.

Há seis anos, Ana Clara Mendes da Cruz começou a gravar vídeos para outras plataformas, e agora aos 19 anos produz conteúdo de dramaturgia para o Kwai no perfil Um Novo Começo. “Meu objetivo é fazer as pessoas felizes assistindo meus conteúdos. Também desenvolvo agora meu lado atriz nas mininovelas do TeleKwai e posso dar uma boa vida pra minha mãe, que às vezes também participa das gravações”.

Já Rai Souza da Cruz, 21 anos, teve início no mundo da criação de conteúdo em 2017 e hoje comanda o perfil Histórias da Minha Vida. “Comecei a gostar de vídeos ao ter contato com celular. Achava tão interessante, que comecei a tentar fazer alguns por conta própria e desenvolver minhas habilidades em edição”. Em 2020 Rai conheceu o Kwai, e desde então produz vídeos para a plataforma. “Realizei meu sonho de viver do que amo fazer, e hoje meu novo objetivo é aprimorar meu trabalho e me destacar cada vez mais também no Telekwai”, completa o criador.

Robson Ferreira da Conceição tem 19 anos e começou a gravar vídeos na internet há cinco anos, antes fazia vídeos de indiretas e depois passou para vídeos de humor. “Eu tenho objetivo de conquistar tudo que eu quero e ajudar minha família, mas sempre levando a alegria e a emoção para os meus seguidores através dos meus vídeos”. O criador do perfil Momentos de Inspiração tem um dos vídeos com maior número de views do TeleKwai com mais de 11 milhões de visualizações. Com o título de “Ela terminou comigo!”, o vídeo é a primeira parte de dois episódios, que conta a história de um homem humilde que é desprezado pela namorada.