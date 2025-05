Conheça 5 aplicativos que ajudam a descomplicar o seu dia

A tecnologia se faz presente em todos os processos de produção, consumo e comportamento humano. É raro quem não utiliza aplicativos no celular para resolver questões simples e complexas do dia a dia.

Para se ter uma ideia, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking global de países que mais utilizam o smartphone: são 109 milhões de pessoas, mais da metade da população. Os dados são da pesquisa mundial Mobile Market Report, onde mostra que o país fica atrás da Indonésia, Estados Unidos, Índia e China.

Pensando nisso, é fundamental saber quais aplicativos podem te ajudar a resolver tarefas das mais simples às mais complexas. Veja a seguir alguns deles que podem te ajudar:

Singu

É comum que no dia a dia corrido e atarefado as pessoas deixem de cuidar da beleza e bem-estar por falta de tempo. Pensando nisso, existe a Singu, um marketplace de beleza e bem-estar que oferece diversos serviços a um clique. Pelo celular, o usuário pode solicitar e agendar manicure, pedicure, escova, massagem relaxante e modeladora, depilação e drenagem de qualquer lugar e a qualquer hora do dia. Além de prático e simples, o app ainda permite que o usuário reserve o atendimento para mais de uma pessoa de uma vez, em sua casa ou no escritório onde trabalha. A ferramenta está disponível para sistemas Android e iOS.

InstaCarro

Com o fechamento de concessionárias, feirões e lojas, os aplicativos de vendas online de carros se tornaram a opção para muitos brasileiros. Um deles é a InstaCarro, startup que auxilia a venda de veículos usados e seminovos de forma rápida e simples. Em até 24 horas, o usuário recebe uma oferta e consegue fazer toda a venda de forma segura e descomplicada. Com mais de 4 mil compradores, a plataforma opera nas principais capitais brasileiras e cidades do interior.

DogHero

A DogHero é a maior empresa de serviços para animais de estimação da América Latina. Pelo seu app e site, conecta quem tem pet a uma comunidade de heróis – formada por anfitriões, pet sitters, passeadores e veterinários -, que ajudam na rotina de cuidado com a saúde e bem-estar dos pets. Atualmente, a comunidade de heróis conta com mais de 30 mil cuidadores, que passam por um extenso e rigoroso cadastro e recebem orientação adequada, disponíveis em cerca de 750 cidades no Brasil. Em outubro de 2020, o marketplace de serviços se uniu à Petlove, Vetsmart e Vetus, construindo assim o maior ecossistema pet do país – a Petlove&Co -, com o propósito único de facilitar a rotina de quem tem pet.

Mozper

O Brasil apresenta uma educação financeira deficiente. Por isso, ensinar finanças pessoais, na prática, para os filhos, não é uma tarefa fácil. Focada em mudar esse cenário, a Mozper é uma startup que ajuda pais, mães e responsáveis a educar seus filhos para tomar decisões financeiras inteligentes e responsáveis por meio de uma plataforma financeira, disponível em aplicativo, e cartão pré-pago, que pode ser usado na função débito.

A plataforma financeira possibilita que os responsáveis depositem dinheiro, fixem limite para gastos, além de permitir ganho de bônus ao cumprir tarefas definidas previamente, como organizar o quarto. Além de possibilitar o bloqueio de quantias disponíveis, quando necessário. Também é possível definir limites de quantias por categoria, como alimentação, entretenimento e vestuário, e acompanhar todas as translações em tempo real, o que propicia gestão aos pais e oferece autonomia aos filhos.

O serviço é feito por assinatura mensal de 25 reais ou anual por 19 reais ao mês. O valor inclui o envio de um cartão de débito Visa físico para até quatro dependentes, incluindo filhos, sobrinhos e parentes diretos. As transações efetuadas entre contas Mozper, como transferências via DOC, TED ou Pix, e com o uso do cartão, são gratuitas. O período de teste de 30 dias é gratuito também.

GetNinjas

Na hora de contratar um serviço, seja um pedreiro, um técnico ou um professor, algumas pessoas podem se sentir perdidas, sem saber como buscar o profissional adequado para a demanda. Com o objetivo de facilitar a vida dos consumidores, o GetNinjas, maior aplicativo para a contratação de serviços do país, foi criado. Pelo seu aplicativo e site, a empresa conecta clientes aos mais de 3 milhões de prestadores de serviços cadastrados e distribuídos em 500 categorias.