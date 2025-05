Huawei apresenta o futuro da conectividade com a chegada do 5G no Brasil

A Huawei, multinacional líder em Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), trouxe ao Brasil as principais tendências apresentadas no MWC (Mobile World Congress) 2022, maior evento do setor de tecnologia móvel do mundo, que ocorreu em março, em Barcelona (Espanha). Nesta quarta, 11, durante a Huawei Press Congress, em São Paulo, foram apresentadas as três grandes tendências de negócios para 2030: o metaverso para o mercado de consumo, as smart homes e a digitalização e a automação da indústria.

O evento proporcionou uma imersão em 3D pelo universo 5G e mostrou como outros países estão utilizando a rede de alta velocidade para expandir a conectividade, desenvolver novos serviços e aplicações. Hoje, cerca de 700 milhões de pessoas estão conectadas ao 5G. A expectativa é que esse número chegue a 1 bilhão até o fim desse ano, e a 1,8 bilhões em 2025. Durante a Press Congress, os participantes também puderam conhecer as novas tecnologias que a Huawei está trazendo para o Brasil para acelerar o processo de transformação digital da economia do país.

Durante a imersão, Carlos Roseiro, diretor de soluções integradas da Huawei, explicou que o Brasil tem três grandes desafios para os próximos anos: expandir o acesso a dispositivos, fazer com que as pessoas usem mais a rede e desenvolver serviços baseados na rede de alta velocidade. “A experiência nos outros países mostra que, no início das operações 5G, os serviços usados tendem a ser os mesmos, porém com uma experiência de velocidade e latência muito superiores. Os novos serviços 5G surgem à medida em que os ecossistemas de serviços digitais amadurecem para tirar partida da melhor experiência 5G”, explicou o executivo.

Como exemplo sobre a revolução que o 5G irá trazer para o surgimento de novos serviços, Roseiro apresentou o exemplo da experiência de vídeo multiview e free view, que permitirá que os usuários sejam “os diretores da transmissão do conteúdo de vídeo ao vivo”. Com uma conexão de maior largura de banda e menor latência, os espectadores poderão controlar a imagem nos seus smartphones e escolher de qual ângulo assistir a determinado conteúdo, seja um show de música ou uma partida de futebol, por exemplo.

Em termos de tecnologia para levar a conectividade de banda larga para as casas, a Huawei apresentou a tecnologia FWA 5G. Esta é uma solução de conexão com a rede 5G para áreas remotas onde não há fibra óptica, como zonas rurais, escolas e alguns estabelecimentos comerciais. Ainda no mercado residencial, está disponível no mercado nacional, para um segmento premium de casas grandes e também para o segmento corporativo de co-works e condomínios empresariais, uma nova solução denominada FTTR (Fiber To The Room), que faz com que o sinal de WiFi chegue com a mesma qualidade a todos os cômodos da casa, através de uma fibra transparente facilmente instalável.

Para o setor industrial, a Huawei oferece soluções de conexão e redes privadas, nuvem e dispositivos inteligentes, que permitem a automação de diversos setores. “Se a indústria brasileira não se digitalizar, ela não será competitiva”, alertou Roseiro.

No mundo, já existem mais 3.000 contratos de redes privadas assinados com entre operadoras e indústrias de diversas verticais. No Brasil, Carlos Roseiro apontou a manufatura, o agronegócio, a mineração, a logística e o entretenimento digital como as áreas que têm mais potencial com a chegada do 5G, de acordo com um estudo interno elaborado por uma consultoria internacional. “Estes são setores que estão já com os processos de digitalização avançados e que têm grande potencial de desenvolvimento na economia local“, explicou.

A Huawei também apresentou novas soluções de antenas 5G para o mercado nacional, como a MetaAAU, que é um pouco maior do que as convencionais, consome 30% menos de energia por Gigabit e tem uma alta capacidade de penetração em um raio de alcance 30% maior do que as anteriores. “A transformação digital é imperativa a todos os setores. O Core Network 5G da Huawei (equipamento que gerencia as conexões das operadoras) é considerado o mais estável do mundo devido ao maior número de usuários em contínua operação e disponibilidade”, afirmou Roseiro ao reforçar a diversidade de soluções que existem no portfólio da multinacional. Além disso, à medida em que as redes ficam mais complexas, a tendência é de que no futuro elas sejam cada vez mais autogeridas, o que chamamos de Autonomous Driven Networks (ADN), com mecanismos de manutenção preventiva e otimizações de redes feitas de forma automática”, disse Roseiro.

Topo das prioridades da Huawei, a sustentabilidade é uma questão transversal a todas as áreas e está presente no desenvolvimento de todas as soluções da companhia, por meio de tecnologias que aumentam a eficiência energética, reduzindo o consumo e utilizando fontes renováveis. A meta é diminuir a emissão de carbono em 10% até 2030. “Estamos reduzindo o consumo de carbono por volume de dados, ou seja, processando mais bits com menos watts”, explicou o executivo. Para o setor de telecomunicações, por exemplo, a Huawei oferece sites abertos, abastecidos com energia solar, instalados ao ar livre, onde não é necessário o uso de ar condicionado para refrigerar os equipamentos.

A Huawei Press Congress, aconteceu no Ecosystem Innovation Technology Center, na sede da empresa em São Paulo.