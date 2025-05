Transformando dados em ação de negócios com a tecnologia de Observabilidade

Artigo por Felipe Queiroz, engenheiro de soluções da V8.TECH

Na era digital, a velocidade é um diferencial competitivo e a complexidade dos sistemas é uma realidade incontornável. Diante desse cenário, as empresas têm o desafio de monitorar e otimizar suas operações de forma eficaz. Surge, então, a tecnologia de Observabilidade, a qual propõe uma gestão e monitoramento integral de sistemas complexos, integrando dados de diversas fontes para fornecer insights mais profundos em tempo real.

A Observabilidade, aliada com funcionalidades de Machine Learning e Inteligência Artificial, é capaz de proporcionar análises, insights e resultados muito além do tradicional monitoramento baseado em threshold e alertas pré-definidos. Quando combinamos uma visão aprofundada do negócio e do produto com essa tecnologia, conseguimos revolucionar a experiência de atendimento dos clientes. Nesse cenário, as empresas assumem o real protagonismo das operações e se tornam capazes de antecipar problemas que os seus usuários viriam a ter em suas plataformas e serviços digitais.

De acordo com uma pesquisa do Gartner, até 2026, 70% das organizações que aplicam com sucesso a observabilidade alcançarão uma latência mais curta para a tomada de decisões, permitindo vantagem competitiva para os negócios ou processos de Tecnologia da Informação.

Aplicações

Bancos: No setor bancário, a prioridade é garantir que os clientes estão recebendo a melhor experiência possível ao utilizar as plataformas digitais. A coleta e análise quase instantânea de performance de aplicativos, logs e métricas dos componentes pode identificar desvios no comportamento dos usuários, problemas ao consumir os serviços do banco e até mesmo identificar possíveis fraudes nas transações ou atividades dos usuários. A visão completa da experiência dos clientes nas plataformas digitais dos bancos permite um protagonismo único da instituição e um posicionamento diferenciado no mercado, gerando resultados como aumento de receita e combate à problemas de reputação que poderiam ser ocasionados por um incidente sistêmico.

Indústria: No setor industrial, quando as empresas utilizam Observabilidade, é possível conectar todo o ecossistema de aplicação e infraestrutura com os dispositivos industriais utilizando Internet das Coisas (IOT, do inglês Internet of Things). Combinando É possível tomar decisões com base nos dados reais da performance das máquinas, melhorando a qualidade dos produtos, aumentando a eficiência e reduzindo custos de matéria prima e manutenção.

Telecomunicações: No setor de telecomunicações, a Observabilidade representa um grande diferencial para as empresas que querem estar na vanguarda das melhores experiências digitais para os clientes. Um exemplo prático é a visão completa da contratação de serviços de fibra óptica, onde podemos, com o apoio da observabilidade junto da Inteligência Artificial, identificar e antecipar problemas nessa jornada, desde o início do atendimento na camada Web/Aplicativos (frontend) até, de fato, a ativação dos dispositivos de rede dentro da infraestrutura física da residência do cliente, sendo possível mitigar falhas, garantir um excelente atendimento e evitar possíveis cancelamentos por problemas na experiência de contratação do usuário.

Esses exemplos mostram como a Observabilidade com foco no negócio pode ser integrada nas operações diárias para atender às necessidades específicas de diferentes setores. Além disso, a entrega em nuvens (públicas, privadas ou híbridas), atendendo às regras de segurança e conformidade de cada empresa, oferece flexibilidade e escalabilidade, com implementação rápida e atualizações automáticas, reduzindo o tempo de inatividade e acelerando o Retorno sobre o Investimento.

Em resumo, a Observabilidade é uma catalisadora para a transformação digital, oferecendo não só uma visão 360o dos sistemas digitais, mas também a agilidade e a inteligência necessárias para prosperar em mercados que mudam constantemente.

As empresas que adotam esse posicionamento estão na vanguarda da inovação. Afinal, com uma visão detalhada e atualizada do ambiente operacional, a Observabilidade se torna indispensável em um mundo em que os dados são valiosos, podendo transformá-los em ações que sustentam os negócios.