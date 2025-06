Computação em nuvem: 4 vantagens da migração

Artigo por Hermínio Gonçalves, CEO da SoftExpert Brasil

Com a capacidade de cortar custos, melhorar a eficiência e facilitar a colaboração global, a computação em nuvem se tornou o pilar essencial que sustenta empresas ágeis, adaptáveis e competitivas. A tecnologia assegura o armazenamento e gerenciamento de dados pela internet, sem precisar de servidores locais, de maneira prática e segura.

A nuvem funciona com virtualização e distribuição de recursos. Os provedores de nuvem têm data centers que se ajustam às necessidades dos clientes. Isso significa que as empresas podem usar mais ou menos recursos, pagando só pelo que precisam. Ao adotar soluções em nuvem, as empresas otimizam etapas do processo e da gestão que, tradicionalmente, demandam atenção da equipe, podendo assim concentrar esforços e tempo na execução de tarefas mais complexas.

Dentre as principais vantagens da migração para a nuvem, estão:

Redução dos custos

A manutenção e sustentação de servidores locais podem consumir até 80% do orçamento de TI. Com a computação em nuvem, há uma redução significativa dos gastos com a compra e gerenciamento dos armazenamentos físicos. Além disso, os custos operacionais também sofrem redução, pois não há necessidade de dedicar recursos internos para manter a infraestrutura de TI.

Segurança

A migração dos dados para a nuvem confere um grau de segurança maior, uma vez que os provedores de serviços de armazenamento em nuvem investem, de maneira expressiva, em medidas de proteção avançadas, como detecção de ameaças, etapas criptografadas e firewalls. Há também a realização de processos externos de fiscalização e auditoria para concretizar o cumprimento de padrões de conformidade, muitas vezes extremamente rigorosos, para garantir a segurança dos dados dos clientes.

Maior disponibilidade e colaboração

Por estarem em servidores sem amarras locais, o acesso aos dados e aplicativos é possível de maneira ininterrupta, em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do dia. Dessa forma, a nuvem permite que empresas alterem sua infraestrutura de acordo com as necessidades da equipe, possibilitando desde o home office até a conexão e integração de colaboradores em diferentes continentes. Essa integração interna da empresa confere um alto grau de colaboração entre os funcionários, otimizando tarefas e desburocratizando alinhamentos.

Inovação acelerada

Com acesso sem limitações do banco de dados da empresa e a capacidade da ferramenta de processar dados com rapidez e eficiência, a nuvem confere uma praticidade alta de moldar o armazenamento de acordo com as necessidades de cada empresa, aumentando sua competitividade e presença no mercado ao adaptar-se mais rapidamente às demandas do setor.

Além disso, ao aproveitar ferramentas como análise de dados e inteligência artificial, as empresas podem entender melhor seus clientes e criar experiências que sejam mais interessantes e personalizadas.

A computação em nuvem é um catalisador para a inovação, transformando indústrias e criando novas formas de fazer negócios. Dessa forma, compreender e adotar as capacidades de segurança e conformidade da nuvem permite às organizações explorar oportunidades de crescimento e aumentar sua agilidade.