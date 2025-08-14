Como um ciclo virtuoso incentiva a inovação

Artigo por Edvaldo Santos, Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Ericsson para o Cone Sul da América Latina

É fato que o desenvolvimento de padrões forma a base da indústria de telecomunicações móveis, mantendo o ciclo de inovação em um ritmo acelerado. Um sistema robusto de patentes ajuda a proteger esse ciclo e os inventores que trabalham para criar soluções práticas para um mundo melhor.

Mas o que é a padronização? Trata-se de um conjunto de acordos para uma indústria, projetados para garantir a criação de sistemas, produtos e serviços eficientes que atendam a requisitos estabelecidos. Esses padrões são aplicados em diversas indústrias e têm impacto em quase todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Por exemplo, os padrões de segurança alimentar ajudam a prevenir que alimentos sejam contaminados ou inseguros para consumo. Da mesma forma, os padrões de segurança da tecnologia da informação (TI) protegem informações sensíveis.

O processo de padronização permite a colaboração em toda a indústria de telecomunicações. Ele traz as melhores ideias à tona e possibilita que as tecnologias interconectadas, das quais dependemos diariamente, existam e funcionem juntas. É por isso que todos os nossos celulares podem se comunicar uns com os outros, em vez de interagir apenas com aparelhos da mesma marca.

No setor de telecomunicações, a padronização representa um processo colaborativo que difere da pesquisa e desenvolvimento (P&D) na maioria das outras indústrias, nas quais empresas e instituições tipicamente mantêm suas tecnologias proprietárias. As empresas de telecomunicações trazem suas melhores ideias e invenções para o processo de padronização, frutos de investimentos contínuos e massivos em P&D. Ao contribuir com suas inovações para os padrões e torná-las acessíveis ao mercado, os inovadores contam com o licenciamento de patentes para receber compensações justas e razoáveis, o que, por sua vez, financia as pesquisas para desenvolver a próxima geração de padrões de telecomunicações. Isso acelera o ritmo de desenvolvimento e cria um ciclo virtuoso de inovação. É assim que avançamos do 1G para o 5G em tão pouco tempo.

O ritmo da inovação, particularmente no campo da tecnologia celular, tem atraído a atenção das autoridades governamentais para a importância dos padrões. No entanto, o sistema que impulsiona esse ciclo acelerado precisa ser protegido. Qualquer enfraquecimento do sistema de patentes ou negação de royalties justos e razoáveis para os inventores pode romper esse processo, desmotivando as empresas a participar e contribuir para o desenvolvimento de padrões abertos. Isso poderia levar a um sistema de tecnologias proprietárias isoladas e à estagnação da inovação.

Assim, graças aos padrões móveis abertos, pessoas em todo o mundo podem trabalhar de forma mais inteligente, conectar-se facilmente e desfrutar de tecnologia confiável e de ponta. Temos uma longa história nesse processo e nos sentimos honrados em desempenhar um papel na definição de padrões que nos permitem continuar inovando enquanto investimos no 6G além disso.