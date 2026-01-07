A informação em campo como fundamento da eficiência operacional em segurança e defesa

Artigo por Augusto Pitanga, Diretor da Área de Defesa e Segurança da Daten Tecnologia

Em operações de segurança e defesa, a capacidade de compreender rapidamente o ambiente, antecipar riscos e agir com precisão depende cada vez mais da qualidade das informações coletadas diretamente no campo. Em um país com a extensão e a complexidade territorial do Brasil, a realidade operacional exige que os dados circulem com velocidade entre agentes, viaturas, centros táticos e estruturas de comando, formando um fluxo contínuo de conhecimento que sustenta decisões em cenários dinâmicos e, muitas vezes, imprevisíveis. A eficiência não está apenas na presença física das forças, mas na capacidade de transformar observações, imagens, sinais e eventos em consciência situacional ampliada e distribuída.

O ambiente operacional moderno exige que a informação esteja onde a missão acontece. Isso significa reduzir a dependência exclusiva de centros de comando centralizados e aproximar a análise do ponto de contato com o terreno. De forma prática, quanto mais cedo o dado é capturado, processado e disponibilizado para a equipe que está diretamente envolvida na ação, maior é a capacidade de resposta, menor o risco e mais precisa é a tomada de decisão para os profissionais em campo. Essa descentralização de informações não dilui o controle: ela fortalece a operação, permitindo que cada unidade tática compreenda melhor o contexto em tempo real, sincronizando movimentos, corrigindo rotas e adaptando estratégias diante de mudanças repentinas no cenário.

Para que essa lógica funcione, a comunicação precisa ser contínua e resiliente, mesmo em situações de baixa conectividade ou interferência. Tecnologias de transmissão local, como redes mesh, enlaces diretos entre dispositivos e camadas complementares de comunicação via rádio digital ou LTE/5G, permitem que os dados circulem mesmo quando a infraestrutura tradicional não está disponível. A redundância torna-se essencial, garantindo que imagens, geolocalização, informações de terreno ou alertas de risco possam ser compartilhados sem interrupção, preservando a fluidez da operação. Em vez de depender apenas de redes remotas, o agente passa a operar com autonomia informacional, recebendo e transmitindo dados dentro de seu próprio grupo tático.

Nesse contexto, a consciência situacional deixa de ser um conceito restrito ao centro de comando e se transforma em ferramenta diária de quem está no terreno. Tablets, notebooks e consoles robustecidos tornam-se extensões naturais da operação, fornecendo mapas atualizados, posição das equipes amigas, registros recentes de ocorrências e análise imediata de vídeos ou imagens. Esses recursos ampliam a percepção humana, mas não competem com ela: apoiam a decisão, aumentam a previsibilidade e reduzem incertezas. A tecnologia não substitui o treinamento, o preparo ou o julgamento do operador; ela potencializa a segurança da equipe ao reduzir a assimetria de informação que muitas vezes marca operações complexas.

Outro aspecto central dessa transformação é a capacidade de processar dados diretamente na borda, sem depender de servidores distantes. Computação local — combinando sensores, algoritmos embarcados e inteligência artificial — permite análises rápidas, mesmo em regiões remotas, com sinal limitado ou submetidas a restrições de comunicação. O processamento distribuído não elimina a importância da nuvem, mas assegura que a operação continue funcional mesmo quando a conectividade estiver comprometida. A decisão permanece no ritmo da missão, e não da infraestrutura disponível.

Todo esse ecossistema só se sustenta quando os equipamentos utilizados são capazes de operar sob calor extremo, chuva intensa, umidade elevada, poeira, vibração e variações de temperatura — condições comuns a operações brasileiras. Certificações militares, resistência mecânica, baterias de longa duração e canais de comunicação integrados são requisitos essenciais para garantir continuidade operacional em ambientes adversos. A confiabilidade do equipamento impacta diretamente a confiabilidade da missão.

A expansão dessas capacidades reforça a eficiência tática e a autonomia tecnológica do país. Fortalecer soluções nacionais — desde hardware robustecido até sistemas embarcados e plataformas de comunicação — é investir em soberania e reduzir vulnerabilidades. A tecnologia torna-se parte estruturante do ambiente operacional, sustentando estratégias de longo prazo e garantindo que o Brasil possa evoluir continuamente suas capacidades de proteção.

O futuro da segurança e da defesa brasileiras será marcado pela combinação entre obtenção de dados em campo, descentralização inteligente da informação, comunicação resiliente e consciência situacional em tempo real. A capacidade de integrar esses elementos de forma confiável e contínua definirá o nível de preparo e resposta das forças que atuam diariamente na proteção do país. A tecnologia, nesse contexto, não substitui a missão humana — ela a fortalece, garantindo que cada agente tenha as condições necessárias para agir com segurança, precisão e eficiência.