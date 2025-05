Aceleração digital vai impulsionar 1.400 empreendedores de favelas

A ONG A Liga Digital, que já formou mais de oito mil pessoas em cursos gratuitos de e-commerce, marketing digital e programação nas favelas, acaba de anunciar o lançamento, em conjunto com a CMS Invest – um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos da XP, do seu programa de aceleração de empreendedores. O programa irá alcançar mais de 1.400 empreendedores de comunidades de todo Brasil nos próximos 12 meses. Dados revelados pela pesquisa IBGE 2024 e pelo Data Favela reforçam a potência em plena expansão do mercado empreendedor nas favelas, que já movimenta mais de R$202 bilhões por ano no país. Enquanto a maioria dos moradores (56%) afirmam ser empreendedores, a Internet é o caminho para acelerar esse crescimento e expandir horizontes de negócios. Programa de aceleração digital Composta por 4 etapas, a aceleração acontece presencialmente e a primeira turma já tem período letivo determinado, de 10 de julho a 30 de agosto, em Heliópolis SP. As aulas são ministradas por profissionais de grandes empresas com mais de 15 anos de experiência. Os empreendedores são ensinados a iniciar no e-commerce, criando gratuitamente suas lojas virtuais e as conectando ao marketplace da ONG, redes sociais e demais marketplaces, como Mercado Livre e Amazon. “É o momento de avançar com tecnologias disruptivas no ciclo de negócio, As novas tecnologias permitirão às empresas um novo futuro, sem medo, sem barreiras.” afirma André Santos, embaixador do Mercado Livre. Acelerando negócios das favelas, ESG na prática Na primeira fase do programa, os empreendedores estruturam seu negócio com a regularização jurídica e fiscal e criam sua primeira loja online já conectada aos marketplaces. Na etapa 2, de aceleração, eles são ensinados a impulsionar as vendas online . Na etapa 3, acontece a mentoria individual, quando os empreendedores são assessorados em reuniões “1 a 1” (individuais), por profissionais de grandes empresas, como Vtex, E-commerce Brasil, Warner Bros, Santander, entre outras. Além disso, na chamada etapa Bônus, os 30 empreendedores mais engajados no programa irão participar, com convite gratuito, de uma jornada de conhecimento e networking no Fórum E-Commerce Brasil, o maior evento de e-commerce do mundo. “Para a CMS, é um privilégio apoiar A Liga Digital nesta iniciativa que efetivamente transforma vidas, por meio do conhecimento e da educação de qualidade. Acreditamos que a capacitação dos empreendedores, com habilidades técnicas sólidas, promove inclusão econômica, construindo assim um futuro mais sustentável e equitativo”, afirma Tamara Martins, sócia da CMS Invest. “É um prazer imenso apoiar e contribuir com uma iniciativa tão ímpar, que tem o poder de acelerar digitalmente tantos empreendedores gerando renda, novas oportunidades e novas perspectivas. A Liga Digital tem sido um exemplo de mudança de vidas e futuro de milhares de pessoas e estamos muito felizes por receber alguns microempreendedores em nosso maior evento, o Fórum E-Commerce Brasil 2024, para ajudá-los em uma jornada de muito conhecimento e crescimento pessoal e profissional”, afirma Samuel Gonsales, CCO do E-Commerce Brasil. Em agosto os participantes apresentarão seus negócios digitais na formatura do programa, no CEU Meninos em Heliópolis, para uma plateia que incluirá os professores voluntários super-heróis da Liga Digital, embaixadores e investidores em potencial.