CINCO PERGUNTAS: Lorram Félix, CEO da Kirvano

Segundo a Collabstr, a creator economy movimentou no mundo cerca de US$ 17,4 bilhões em 2023. Mundialmente, estima-se que existam 50 milhões de criadores digitais e, segundo dados do Goldman Sachs Research, esse setor poderá atingir uma taxa de crescimento de 10-20% até 2027, movimentando US$ 480 milhões. O Brasil já conta com cerca de 20 milhões de criadores, segundo o relatório de Macrotendências da Creator Economy da Youpix de 2024. De olho neste mercado, a Kirvano, startup de soluções de pagamento para infoprodutores e serviços digitais, anuncia o lançamento oficial de sua plataforma completa de transações financeiras. Fundada em fevereiro de 2024, a plataforma se diferencia pela segurança nas transações e facilidade no uso e tem como público principal os criadores de produtos digitais, onde se destacam os nichos de Marketing Digital, Saúde, Beleza e Empreendedorismo em geral.

A empresa oferece aos empreendedores a oportunidade de criar negócios digitais com taxa de comissão reduzida em relação à concorrência: 4,9% + R$2,00 por venda aprovada (contra aproximadamente 10% praticado pela concorrência). Com 80 colaboradores diretos nas áreas de Desenvolvimento, Suporte, Comercial, Risco, Marketing, People e Finanças, a empresa inaugurou uma nova sede São Paulo com 2.300 m² e capacidade para 300 pessoas. Lorram Félix, CEO da Kirvano, conta nas CINCO PERGUNTAS um pouco da história da empresa, seus objetivos e metas arrojadas. Confira!

1. Qual é o objetivo da Kirvano e por que a plataforma foi criada?

Criamos a Kirvano porque queremos que os brasileiros tenham acesso a uma oportunidade de se profissionalizarem por meio de uma plataforma confiável, segura e intuitiva. Nosso objetivo é que os empreendedores direcionem seus esforços para o crescimento de seus negócios sem se preocupar com as complexidades dos pagamentos. A Kirvano já conta com 850 mil usuários, com crescimento de 20% ao mês, e mais de mil produtos são adicionados na plataforma diariamente.

2. Assim como outros tipos de serviços e meios de pagamentos, a Kirvano conta com opções de planos. Poderia nos explicar como funciona?

No plano padrão, o cliente recebe o pagamento em sua conta bancária em minutos, ou pode escolher a melhor data para recebê-lo. Nessa modalidade, os criadores ainda recebem insights para a criação de estratégias para aumentar a taxa de conversão e podem personalizar o checkout, além de contar com suporte especializado e exclusivo que tem foco na agilidade das soluções e na clareza das informações. E vale destacar que a Kirvano é uma plataforma segura para gerenciar contas e pagamentos, possuindo Certificado PCI DSS e criptografia de dados.

3. E como funciona para o cliente que deseja mais funcionalidades?

Os criadores que optam pela modalidade Premium poderão ter acesso às ferramentas de personalização completa, além de um sistema de recorrência e retentativa inteligente com o objetivo de moldar experiências únicas aos seus clientes. Também é possível oferecer assinaturas de produtos e serviços digitais prestados à distância, como E-books, videoaulas, mentorias e SaaS, possibilitando a monetização de seus projetos e fortalecendo os laços com seus seguidores.

4. De quais outras funcionalidades a ferramenta dispõe, além dos mecanismos de segurança?

Outro ponto a destacar são os estudos realizados constantemente nos bastidores para tornar a plataforma mais eficaz. Um exemplo é o de UX. As equipes analisam tela por tela, para testar e entender quais componentes incluir ou não no sistema e alcançar um layout agradável para o checkout. Tudo para garantir que a experiência do creator e dos usuários seja perfeita, sem atritos.

O momento do checkout é fundamental, e contamos com múltiplos tipos de pagamento – justamente um dos nossos pontos fortes. Um diferencial importante da Kirvano é a diversidade de opções de pagamento. Estamos atualmente implementando o NuPay e o PicPay, e não há no mercado brasileiro, atualmente, nenhum concorrente que conte com essas wallets. Recentemente fechamos com adquirentes internacionais para adicionar 100 novos métodos de pagamento internacionais.

5. Quais os próximos passos da Kirvano?

Nos primeiros quatro meses em funcionamento beta, acumulamos 960 mil clientes, e a nossa expectativa é atingir 1 milhão até o dia 8 de agosto de 2024. No Reclame Aqui, temos a nota mais alta dentre todas as concorrentes (8,8) e o selo RA 1.000, o que mostra que, mesmo com pouco tempo de atividade, já alcançamos uma maturidade e uma credibilidade junto ao nosso público. Agora, queremos democratizar ainda mais o acesso dos criadores brasileiros à creator economy, ampliando possibilidades de pagamento e melhorando a usabilidade da plataforma. Desde o início das nossas operações, recebemos ótimas sugestões de melhorias dos nossos usuários, que já estão sendo colocadas em prática.

Temos planos para a criação de um espaço no escritório da sede em São Paulo para que os usuários possam produzir seus conteúdos. A ação é parte de um objetivo nosso de criar uma comunidade, um senso de pertencimento de grupo dentro da creator economy, em que a Kirvano atue como líder, como voz de referência.