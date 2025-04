KRAFTON, Inc. anuncia detalhes do PUBG Global Championship 2021

A KRAFTON, Inc. revelou hoje (5) como será realizado o PUBG Global Championship (PGC) 2021, o último evento da temporada de esports de 2021 de PUBG: BATTLEGROUNDS.

Um misto de campeonato online e presencial, o PGC 2021 contará com as 32 melhores equipes do mundo, classificadas por meio de diversas competições regionais, incluindo a argentina KPI Gaming e a Dignitas, do brasileiro Pedro “Sparkingg” Ribeiro, disputando uma premiação total de US$ 2 milhões.

Cronograma do evento

A competição acontecerá entre 19 de novembro e 19 de dezembro, com equipes das Américas, Europa, Ásia e Ásia-Pacífico (APAC), em disputas semanais. Ainda que o campeonato aconteça no Paradise City Plaza, em Incheon, na Coreia do Sul, as equipes da China permanecerão em sua região e competirão online. O cronograma segue dessa forma:

Rank Decision Matches: Nov. 19-21

Weekly Survival/Final Matches: Nov. 23-28

Weekly Survival/Final Matches: Nov. 29-Dec. 5

Weekly Survival/Final Matches: Dez. 6-12

Grande Final: Dez. 16-19

Estrutura do evento

Com base nas partidas da Rank Decision, as 16 equipes melhores posicionadas participarão da primeira semana de partidas da Weekly Survival para disputar uma vaga na Weekly Final.

Assim que uma equipe vencer uma partida da Weekly Survival, ela avança imediatamente para a Weekly Final daquela semana – com sua vaga na Weekly Survival sendo ocupada pela melhor posicionada na Rank Decision (no caso da primeira semana) e no Bottom 16 (no caso das outras semanas).

Para cada uma das três semanas da Weekly Final, um vencedor será definido e este avançará para a Grande Final diretamente. Além das vencedoras, as 9 equipes melhores posicionadas nas Weekly Finals também avançam para a Grande Final.

Um dia antes da Grande Final, a Grand Survival será realizada com as 19 equipes restantes – aquelas que não classificaram para a Grande Final – e as vencedoras de cada uma das quatro partidas também avançam para a Grande Final

Sistema de Pontos e Regras

Para o PGC 2021, a KRAFTON utilizará o sistema de regras SUPER (Standard and Universal PUBG Esports Ruleset). Assim, as equipes ganharão pontos com base em suas colocações finais nas partidas e pontos de abate durante todas as partidas das Weekly Finals e Grande Final. Já as partidas da Weekly Survival utilizarão o formato Winner Winner Chicken Dinner, em que o vencedor de cada queda se classifica para a Weekly Final.

Composição da premiação

Além dos US$ 2 milhões que será distribuído conforme a colocação final das equipes na competição, também haverá as seguintes premiações:

Vencedor da Weekly Series: US$ 30.000

Líder de Mortes: US$ 10.000

Timaço do PUBG: US$ 20.000 (sendo US$ 5.000 por jogador)

Esquadrão Insano: US$ 20.000 (prêmio para a equipe com o momento mais emocionante)

Desafio do Bolão

A KRAFTON promove mais uma vez o Desafio do Bolão – um evento em que os fãs devem adivinhar quem será o vencedor do PGC 2021 para ganharem prêmios. É possível obter gratuitamente cupons de votação e também comprar itens temáticos do PGC 2021 dentro do jogo na aba de eSports. A premiação do campeonato será complementada com 30% da receita obtida no Desafio do Bolão.

Equipes participantes