TecToy e Spotify fecham parceria no Brasil

O Spotify, o maior serviço global de assinatura de streaming de áudio, e a TecToy, empresa brasileira de eletroeletrônicos, anunciam hoje uma parceria que certamente vai agradar aos usuários das duas marcas.

A partir de hoje, o aplicativo Spotify será pré-carregado no smartphone TECTOY ON e também disponível para quem fizer o próximo update do Android no celular da TecToy. Isso é parte da estratégia do Spotify de fazer com que o streaming de áudio fique disponível para diversos tipos de aparelhos. A plataforma já está presente em mais de dois mil dispositivos, de mais de 200 marcas pelo mundo.

Agora, os clientes e fãs da TecToy vão poder aproveitar o melhor da experiência em áudio com o aplicativo do Spotify já embutido nos aparelhos, onde poderão acompanhar os maiores hits do país na playlist Top Brasil e também se entreter com podcasts como Mano a Mano, apresentado por Mano Brown, e Paciente 63, a audiossérie de ficção estrelada por Seu Jorge e Mel Lisboa.

E ainda: durante o mês de novembro, clientes TecToy que fizerem uma compra de produtos do portfólio de áudio (caixas de som, fones de ouvido, earbuds bluetooth e headset, etc) – sem exigência de valor mínimo de compra – ganharão três meses gratuitos de Spotify Premium, podendo assim aproveitar tudo sem interrupções, comerciais e até mesmo offline.

“A parceria com o Spotify traz um tempero a mais para o TECTOY ON e para a nossa linha de áudio, com o streaming de músicas, podcasts e audiosséries que vão entreter todos os nossos fãs e clientes que comprarem nossos produtos disponíveis no site, nas lojas e nos principais varejistas do Brasil. Além disso, conectar tecnologia com diversão é parte fundamental dos produtos que levamos para todas as pessoas”, afirma o CEO da TecToy, Valdeni Rodrigues.