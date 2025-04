Veek investe em expansão no Nordeste com internet grátis para população

Apelidada de “Nubank da Telecom”, a MobTech Veek chama a atenção de muitos curiosos e consumidores de produtos da área. Seu plano Freemium, lançado em abril deste ano, é o primeiro plano de celular com internet grátis no país.

“Se podemos pedir comida, transporte, compras de supermercado e até resolver nossas férias pelo celular, não faz sentido ter que pagar boletos e ter que lidar com ligações intermináveis para resolver problemas da sua linha”, relata Jotta Fernandes, CXO da Veek.

A operadora já está presente em 58% dos DDDs brasileiros e pretende chegar a todas as cidades até 2022. Com concentração de clientes na região Sudeste, sobretudo em São Paulo e Rio Janeiro, a Veek busca agora aumentar sua base no Nordeste, que representa 11% de seus usuários atuais. Para alavancar sua presença na região e converter usuários de planos tradicionais, a MobTech conta com diversas ferramentas de análise de dados e inteligência artificial para apoiar o desenvolvimento do serviço.

Embora o mercado na região Nordeste cresça a uma taxa de 12,4%, o número mais importante na perspectiva da Veek é o de quase 3 milhões de usuários ao ano que decidem mudar de operadora por insatisfação, segundo dados do último Relatório de Acompanhamento do Setor de Telecomunicações da Anatel. Esse é o principal público que a startup pretende atrair e provar que é possível oferecer um serviço de telefonia de qualidade, transparente, prático e 100% digital.

“Aprendemos muito na primeira etapa da nossa operação no Sul e Sudeste. Agora, estamos trabalhando em ajustes significativos na experiência do usuário para uma expansão bem-sucedida para o Nordeste do país”, completa Fernandes.

Como funciona o Freemium?

Após obter o chip do celular, o cliente não precisa mais se preocupar com pagamento de faturas ou recargas de créditos para fazer ligações ou usar a internet. Em troca, basta assistir vídeos publicitários de poucos segundos que irão funcionar como o “pagamento” pelo acesso ao serviço. O pacote oferece 1GB de internet mensalmente, ligações ilimitadas e trinta mensagens de texto (SMS) por dia. Para aderir à Veek, basta acessar o site ou baixar o app (disponível para Android e iOS), podendo optar ou não pela portabilidade. Vale ressaltar que é preciso consultar anteriormente se o serviço está disponível para o CEP em questão.

Feito esse processo, será cobrado o pagamento único de R$45 que servirá para arcar com custos de manuseio para o envio do chip. Para manter a gratuidade do Freemium, o cliente precisará fazer o check-in no aplicativo assistindo a, pelo menos, um vídeo por dia. O uso dos serviços de internet, voz e SMS são liberados por 60 minutos a cada check-in feito.

Além da assinatura Freemium, a Veek também oferece sua assinatura Premium e as recargas avulsas, com o diferencial do acúmulo de gigabytes disponíveis mensalmente, caso o usuário não utilize toda a sua cota. Mas é com o primeiro que a empresa espera chegar cada vez mais longe.