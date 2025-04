KRAFTON lança oficialmente PUBG: NEW STATE

A KRAFTON, Inc. acaba de lançar oficialmente PUBG: NEW STATE, o mais novo jogo da franquia PUBG. O battle royale da nova geração está disponível para dispositivos iOS e Android em mais de 200 países.

O trailer de lançamento já está disponível no canal oficial de PUBG: NEW STATE no YouTube e pode ser assistido clicando aqui.

Desenvolvido pelo PUBG Studios, mesma companhia responsável por criar o battle royale de sucesso PUBG: BATTLEGROUNDS, que vendeu mais de 70 milhões de cópias para PC e consoles, PUBG: NEW STATE é um jogo da nova geração totalmente gratuito para mobile, disponível em 17 idiomas.

Ambientado no ano de 2051, PUBG: NEW STATE leva para iOS e Android a experiência de battle royale completa e descompromissada atualmente disponível em PUBG: BATTLEGROUNDS, tornando-o um dos jogos para celular mais realistas e tecnologicamente avançados até hoje.

“PUBG: NEW STATE tem sido, e continuará a ser, um trabalho feito com amor pela equipe do PUBG Studios, e não poderíamos estar mais gratos aos nossos fãs de todo o mundo, que têm mostrado consistentemente seu entusiasmo e apoio ao jogo desde nosso anúncio”, comentou Minkyu Park, produtor-executivo de PUBG: NEW STATE. “Ao proporcionar a experiência de um jogo de battle royale da próxima geração de dispositivos móveis, antes vistas apenas em PCs e consoles, estamos confiantes de que atenderemos às altas expectativas de nossos jogadores e estamos comprometidos em garantir que será a melhor experiência de jogos mobile dos próximos anos.”

Para mais informações, por favor visite o site oficial ou siga as redes sociais do jogo no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.