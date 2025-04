Funcionamento, transmissões e monetização: guia completo da Nimo TV

Há três anos no Brasil, a Nimo TV tem se consolidado como uma das plataformas de streaming mais acessíveis do país. Apesar de ter origem chinesa, por meio de sua desenvolvedora Huya, uma de suas maiores audiências da Nimo TV, atualmente, é em território brasileiro. Hoje, já são mais de 5,5 mil streamers transmitindo pela plataforma todos os dias.

Apesar do foco gaming, a Nimo TV também oferece espaço para criadores de conteúdo lifestyle ou outras categorias, como música, cosplay e desenhos. Nos games, entre os nomes mais famosos da plataforma estão Piuzinho, com mais de 4 milhões de inscritos, Modder, Sabs, GaleguinS, Bocade09, Sim Sou Silva, BaianoNS, Hudson Amorim, Two9, Luan Gameplay, Maumauzk e muitos outros.

A Nimo TV se destaca por possuir mecânica simples para streamer e usuário, sendo possível acessá-la de forma plena apenas com um smartphone com configuração padrão. Seu sistema de interatividade aproxima streamer e audiência, que possuem caminho livre para conversar e trocar experiências durante as transmissões.

Funcionamento da plataforma

Como já dito, a Nimo TV é bastante acessível tanto para os streamers, quanto para o usuário, que podem transmitir e assistir por meio de um aparelho celular ou pelo computador de forma gratuita. Atualmente, 85% da audiência da plataforma ocorre via mobile, sendo o tempo médio por usuário 50 minutos por dia.

A marca oferece suporte com uma equipe local 100% brasileira. Para streamers, esse feedback está disponível 24 horas por dia. Cabe destacar que esse apoio também possui o objetivo de ouvir os internautas para considerar sugestões, reclamações ou elogios, incluindo opiniões sobre novas features, ferramentas que a plataforma tem investido de maneira significativa nos últimos meses.

Já sobre as transmissões, elas podem ser feitas pelo celular, seja Android ou iOS, ou pelo computador. Para a primeira opção, é necessário baixar o app da Nimo TV por meio das lojas virtuais, fazer login na conta da plataforma e configurar algumas especificações básicas antes de iniciar a live. Pelo computador, é preciso instalar o Nimo TV Studio (gratuito), OBS (gratuito) ou similares.

“Além de nossa força sem igual no mobile, principal plataforma de jogo dos brasileiros, estamos entrando em uma nova fase em que jogos de PC e console estão crescendo rapidamente em audiência”, explica Rodrigo Russano Dias, Head de PR e Social Media na Nimo TV Brasil.“Isso aumenta as oportunidades na Nimo TV para streamers que se envolvem com qualquer tipo de canal”, afirma Dias.

Monetização

Outro ponto muito importante para quem deseja streamear é a monetização. Na Nimo TV, há algumas formas diversificadas de se ganhar dinheiro com as transmissões: presentes, fã-clube ou pela assinatura.

A primeira alternativa funciona de maneira que a audiência pode enviar diferentes presentes especiais durante a live. Estes presentes custam diamantes que são convertidos em dinheiro no fim de cada mês para o streamer.

Outra opção de monetização na plataforma ocorre pelo fã-clube. Todo usuário pode entrar em um fã-clube de qualquer streamer, o que também gera renda para o profissional. A última maneira de ganhar dinheiro na Nimo TV streameando é com as assinaturas, ou seja, os streamers selecionados ganham acesso ao modelo de assinatura que recentemente foi atualizado com mais opções acessíveis para os usuários, que podem optar por um dos quatro tiers diferentes, além de escolher, se deseja, contribuir de forma mensal, trimestral ou semestral.

Vale frisar que a Nimo TV tem investido e planejado outras formas de monetização para otimizar ainda mais este aspecto na plataforma.

Vantagens para usuários e streamers

Entre as vantagens da Nimo TV para usuário, está a interatividade com os streamers e o modo de uso simples, inclusive feito por celular. A plataforma pode ser acessada gratuitamente e é oferecido suporte para qualquer dúvida da audiência. Na Nimo TV, os internautas também podem acompanhar campeonatos de esports, profissionais e amadores, entre outros eventos os quais a plataforma promove, também sempre à procura de se manter plural, diversa e oferecer um ambiente seguro para todos.

Para streamers, as vantagens são as mesmas, tendo como adicional a firmação de contratos com nomes que eventualmente se destaquem e ainda o apoio profissional. A Nimo TV tem procurado, nos últimos anos, combater a precarização do mercado streamer, profissionalizando seus contratados.