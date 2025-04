Spotify amplia oferta de rankings de música e podcasts

Com mais de 70 milhões de músicas e mais de 3,2 milhões de podcasts para escolher no Spotify, alguns recursos podem ajudar artistas e fãs a descobrirem a música mais popular em sua cidade, ou aos ouvintes a experimentarem novos podcasts, bem como aos criadores encontrarem novos públicos. Uma das maneiras de explorar essa descoberta é por meio do Spotify Charts , que estreia um novo site repleto de dados inéditos relacionados ao universo da música no Spotify, como paradas por gêneros, cidades, artistas, entre outros; e as Paradas de Podcast, que agora tem acesso via desktop no Brasil, incluindo também ranking por gêneros, além do Top Podcasts e Top Episódios.

Spotify Charts

Quer saber qual é o gênero mais ouvido em determinada cidade, a lista das canções com mais streams ou detalhes de produção e composição das músicas e álbuns? Essas informações estão disponíveis no Spotify Charts, com atualizações toda sexta-feira. Além das tradicionais paradas, como As 50 músicas mais ouvidas no mundo, ou os álbuns mais ouvidos, o site conta com paradas inéditas por gêneros, cidades e artistas e com mais uma novidade: a ‘Local Pulse’, que classifica as faixas mais populares entre os ouvintes a cada semana em determinadas cidades em comparação com sua popularidade em todo o mundo para mostrar o gosto distinto dos ouvintes locais. No Brasil, é possível acessar este dado das seguintes cidades: Belo Horizonte, Belém, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Uberlândia. E como na internet tudo fica muito melhor quando pode ser compartilhado, o Spotify Charts tem cards promocionais com os dados para serem replicados pelo universo digital. O sucesso das músicas é mérito dos fãs e, com o novo Spotify Charts, eles podem saber mais sobre suas canções preferidas e espalhar por aí as conquistas das músicas e artistas que amam.

Paradas de Podcast O Spotify expandiu para 25 novos mercados internacionais o Podcast Charts, site dedicado a promover a descoberta de podcast, permitindo que ouvintes em todo o mundo encontrem facilmente o melhor conteúdo de suas regiões, bem como visualizem informações de outros países para uma perspectiva global. O conteúdo do site também está adaptado para um total de 14 idiomas e conta com a possibilidade de compartilhamento das Paradas de Podcast por meio de cards virtuais. No Podcast Charts, é possível visualizar os podcasts e episódios mais ouvidos por região, além de checar os mais ouvidos por categoria. Confira abaixo a lista completa de novos mercados e idiomas

• Top Podcasts e Top Episódios: Argentina, Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Polônia, Espanha, Suécia, Holanda e Reino Unido.

• Charts por categoria: Austrália, Brasil, Alemanha, México, Suécia e Reino Unido.

• Novos idiomas: Português, Alemão, Espanhol, Sueco, Francês, Finlandês, Indonésio, Italiano, Japonês, Polonês e Holandês.