KaBuM! lança o Esquenta Black Friday com descontos de até 80% nas melhores marcas de tecnologia e games

O Esquenta que vale um Tesla

Além de aproveitar as ofertas especiais preparadas pelo KaBuM! para o Esquenta Black Friday, os clientes que baixarem o APP do e-commerce ganham um cupom para participar da sexta edição da Super Máquina e concorrer a um Tesla, um dos carros mais tecnológicos do mundo, sinônimo de performance, velocidade e inovação, assim como um Ultra PC Gamer, uma máquina de alta performance desenvolvida com componentes de última geração dos maiores fabricantes globais de tecnologia.

Os cupons para concorrer ao prêmio inédito, que soma mais de R﹩ 500 mil, também são gerados a cada R﹩ 200 em compras e os clientes conseguem cupons em dobro com pedidos feitos pelo APP, pagamento via PIX, sendo um cliente Prime Ninja e adquirindo produtos das marcas patrocinadoras: Intel Logitech G e Kingston Fury.

Ainda mais vantagens no pagamento com PIX

O KaBuM! também oferece aos seus clientes a vantagem de realizar as compras utilizando o PIX como forma de pagamento – ágil e prático, o modelo dará 15% de desconto nas compras. Vale lembrar que o Banco Central divulgou novas regras para pagamentos noturnos com limite de R﹩ 1.000, das 20h às 6h. É possível ampliar esse valor com o banco, pela central de atendimento ou APP. O prazo para liberação pode levar até 48h. Para saber mais, acesse o site especial que o KaBuM! preparou para auxiliar os clientes a entenderem tudo sobre o PIX.

Detalhes da Super Máquina

A Super Máquina segue até 31 de janeiro de 2022 e possui o Certificado de Autorização Sefel – nº 04.015436/2021. Mais detalhes estão disponíveis no site do KaBuM!

As ofertas de Esquenta Black são válidas das 09h do dia 12/11/2021 às 19h do dia 24/11/2021. Os preços divulgados podem sofrer alterações.