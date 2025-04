Pela primeira vez, Pluto TV exibe o MTV EMA em toda América Latina

A Pluto TV, plataforma de streaming gratuita, transmitirá ao vivo, pela primeira vez, a celebração global em torno da música. O MTV EMA 2021 será exibido diretamente da Hungria, neste domingo, dia 14 de novembro, a partir das 17h, no canal MTV Pluto TV (canal 157). O pré-show, no tapete vermelho, será transmitido, no mesmo canal, a partir das 16h .

A estrela a rapper, atriz e empreendedora Saweetie irá apresentar a premiação. Os usuários da Pluto TV, poderão conferir, além dela, outros artistas que também irão agitar o palco da premiação com apresentações musicais, como: Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff, girl in red,OneRepublic, Maluma, Måneskin e Kim Petras .

O show também contará com as participações de: Manu Gavassi, Rita Ora, Winnie Harlow, Ryan Tedder, Drew McIntyre, Olly Alexander e de Joel Corry, que apresentarão categorias na premiação.

Na liderança de indicados, Justin Bieber garante oito indicações. Em seguida, Doja Cat e Lil Nas X estão com seis, cada. O artista britânico Ed Sheeran e os estreantes no EMA, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI, aparecem com cinco indicações cada.

Samsung é o patrocinador oficial do MTV EMA 2021, no Brasil.

SERVIÇO >> MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2021 NA PLUTO TV

Pré-show: domingo, 14 de novembro, a partir das 16h, na plataforma de streaming gratuita Pluto TV no canal MTV Pluto TV (canal 157).

Premiação: domingo, 14 de novembro, a partir das 17h, na plataforma de streaming gratuitaPluto TV no canal MTV Pluto TV (canal 157).