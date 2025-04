Novos itens Adidas X EA SPORTS FIFA Ultimate Team chegam em 12 de novembro

Em colaboração entre o EA SPORTS FIFA 22 e a adidas, um empolgante grupo de 11 atletas proeminentes e embaixadores da adidas foram escolhidos como os jogadores a serem observados no caminho para o 99 no FIFA 22 Ultimate Team. Gio Reyna foi o primeiro nome revelado da escalação no evento FIFA 22 Challenge; veja a lista completa de atletas abaixo.

Com base no pacote NUMBERSUP da adidas, que apresenta as chuteiras X, PREDATOR e COPA, cada atleta no jogo será atualizado periodicamente ao longo da temporada. Os jogadores acabarão chegando a 99 em suas categorias de estatísticas de Ritmo, Passe, Condução ou Manejo, dependendo de qual chuteira eles usam no jogo. Os jogadores que usam a chuteira X aumentam o ritmo, os jogadores usando PREDATOR melhoram a condução e os que usam COPA melhoram as estatísticas de passe.

A partir de 12 de novembro, a primeira rodada de jogadores receberá aumentos específicos de estatísticas, dando início a uma jornada que não vai parar até que atinjam a ambiciosa classificação de 99 no final da temporada!

Em setembro, a adidas lançou o pacote NUMBERSUP, que teve uma atualização inspirada em suas linhas de chuteira headline X, PREDATOR e COPA. Inspirando-se no EA SPORTS FIFA 22, o pacote mais recente combina os mundos real e virtual.

Para obter mais informações sobre a campanha FUT Numbers Up, visite o site da EA aqui.

Mais detalhes sobre as chuteiras adidas e o pacote NUMBERSUP podem ser encontrados em adidas.com/football.

Lista de atletas: