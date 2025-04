Veja as tecnologias da NVIDIA que chegam a Battlefield 2042, GTA: The Trilogy e Bright Memory: Infinite

É uma ótima semana para ser um jogador GeForce . No início desta semana, Hot Wheels Unleashed e Jurassic World Evolution 2 ganharam suporte ao NVIDIA DLSS . Hoje Grand Theft Auto: The Trilogy é lançado com DLSS, e amanhã Battlefield 2042 chega com DLSS, NVIDIA Reflex e Ray Tracing. Bright Memory: Infinite, também lançado hoje, possui DLSS, Reflex e uma tonelada de ray tracing.

A melhor experiência de Battlefield 2042 está em uma GPU GeForce RTX

O acesso antecipado ao Battlefield 2042 começa amanhã e o novo jogo de tiro em primeira pessoa multijogador suporta NVIDIA DLSS, oclusão de ambiente em Ray Tracing e NVIDIA Reflex. O DLSS oferece um ganho de desempenho 2X em 4K e a latência do sistema é reduzida em até 28% com NVIDIA Reflex. Leia mais nesse artigo .

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition obtém um aumento de desempenho DLSS de até 85%

Também lançado hoje está Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, e se você tem uma placa de vídeo GeForce RTX, desktop ou laptop, pode habilitar o NVIDIA DLSS para acelerar o desempenho em até 85%.

Bright Memory: Infinite obtém um aumento de desempenho DLSS de até 2,5X

Bright Memory foi uma verdadeira carta de amor aos jogos de ação, demonstrando como um desenvolvedor solitário poderia fazer um jogo polido e de alta fidelidade usando as ferramentas do Unreal Engine 4. Hoje, a tão esperada sequência, Bright Memory: Infinite é lançada. No PC, o jogo de ação é aprimorado com sombras, reflexos, cáusticos e iluminação global em Ray Tracing. Junto com NVIDIA DLSS, que acelera o desempenho em até 2,5x e a latência do sistema é reduzida em até 49% com NVIDIA Reflex. Leia mais sobre Bright Memory infinite neste artigo .

Links Relacionados:

