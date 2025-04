World of Warcraft: Shadowlands terá atualização de conteúdo

Um novo vídeo com o anúncio da próxima grande atualização de conteúdo de World of Warcraft: Shadowlands já está disponível na página do YouTube de World of Warcraft!

A atualização de conteúdo 9.2, Fim da Eternidade, será a última grande atualização de conteúdo de Shadowlands, trazendo o fim épico da história da expansão, com os heróis de Azeroth fazendo o possível para impedir o Carcereiro de dar fim à realidade.

Entre os novos elementos apresentados no vídeo de anúncio, temos:

Nova área: Zereth Mortis: Explore a realidade que serve de lar para os Primogênitos, os misteriosos arquitetos responsáveis por todos os pós-vidas das Terras Sombrias.

E não para por aí!

Elementos visuais estão disponíveis no Blizzard Press Center.

Para saber mais detalhes dessa atualização de conteúdo, acesse o site do World of Warcraft.