Em decisão com duas viradas, FaZe Clan vence Ninjas in Pyjamas e fatura título do Six Major Suécia 2021

O Brasil confirmou o domínio total do cenário mundial de Rainbow Six Siege em 2021 neste domingo (14). No Six Major Suécia 2021, a FaZe Clan sagrou-se campeã após derrotar a Ninjas in Pyjamas na grande final, em mais uma decisão 100% brasileira – assim como aconteceu no Six Invitational deste ano – e ficou com o troféu do torneio que distribuiu uma premiação total de US﹩ 500 mil (mais de R﹩ 2.7 milhões na cotação atual).

Na decisão, a FaZe chegou ao topo após uma emocionante vitória por 3 a 2 na série MD5 (melhor de cinco mapas). Depois de sair na frente, a equipe viu os Ninjas virarem o confronto e ficarem a um passo do título. Mas, com forte poder de recuperação, a equipe do capitão Gabriel “cameram4n” empatou e depois protagonizou uma nova virada no duelo, que garantiu o primeiro título mundial da organização no Rainbow Six Siege.

A FaZe Clan demonstrou desde o início do Six Major Suécia que era uma forte candidata ao título. Atual campeã da Copa Elite Six da América, a “Libertadores do R6”, a equipe chegou em um bom momento no torneio mundial e consolidou essa fase positiva ao terminar na primeira posição do grupo A, com 15 pontos.

Nas quartas de final, bateu a francesa BDS Esport, uma das favoritas, por 2 a 0, com autoridade. Depois, pela semifinal, venceu a sul-coreana DAMWON Gaming, sensação do campeonato, em um 2 a 1 de tirar o fôlego e decidido no último round da prorrogação, para carimbar um lugar na decisão do torneio.

A NiP também sobrou na fase de grupos e avançou na primeira posição, sem grandes dificuldades. Na fase eliminatória, deixou para trás as norte-americanas Spacestation Gaming e Rogue, ambas por 2 a 0, para chegar em mais uma final de um campeonato mundial em 2021.

E na grande decisão, destaque para Jaime “cyber”, atleta da FaZe Clan que estabeleceu um novo recorde de eliminações em finais de campeonatos mundiais de Rainbow Six Siege, com 57 kills em cinco mapas diante da Ninjas in Pyjamas. Com esse desempenho histórico, ficou com o prêmio de MVP da competição.

IMAGEM: Rainbow Six Esports Brasil

Além do título inédito, que consolida a equipe entre uma das melhores do mundo na atualidade, a FaZe Clan faturou também US﹩ 200 mil (mais de 1 milhão de reais na cotação atual). Na segunda colocação, a Ninjas in Pyjamas ficou com US﹩ 80 mil (cerca de R﹩ 450 mil). As duas estão garantidas no Six Invitational 2022, principal evento da temporada no Rainbow Six Siege.

O público acompanhou todas as partidas do Six Major Suécia 2021 em português nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube . Para mais informações, acesse o site oficial do cenário competitivo de Rainbow Six Siege.

Confira como foi a grande final do Six Major Suécia 2021:

Redenção e título para coroar grande momento da FaZe Clan na temporada (domingo, 14/11)

Line-up da FaZe Clan comemorando o título do Six Major Suécia 2021. IMAGEM: Ubisoft/Kirill Vision

Líderes em seus grupos e com grandes atuações nas fases eliminatórias, Ninjas in Pyjamas e FaZe Clan chegaram confiantes para a grande decisão do Six Major Suécia 2021, no domingo (14).

E o duelo 100% brasileiro começou no mapa Litoral, com um surpreendente domínio da FaZe. Sem tomar conhecimento da rival, abriu vantagem logo no início e não deu chances para uma eventual reação: 7 a 1, começando a partida de forma praticamente perfeita.

Mas o desequilíbrio visto no primeiro mapa passou longe de se repetir no segundo. Sem que nenhum dos times conseguisse abrir larga vantagem em momento algum no mapa Mansão, a disputa foi para a prorrogação que, na final, contou com overtime infinito. A vencedora seria a equipe que abrisse vantagem de dois rounds primeiro. O duelo prevaleceu acirrado até o vigésimo round, quando os Ninjas alcançaram o 11 a 9 no placar e empataram o jogo. Duelo de tirar o fôlego de qualquer fã de Rainbow Six Siege.

Com 1 a 1 no placar de mapas, as atenções se voltaram para o terceiro palco de disputas do dia: Chalé. Após um bom início da FaZe Clan, que vencia por 4 a 2, a NiP teve um desempenho irretocável ao jogar no ataque, passou à frente e venceu por 7 a 4 com amplo domínio nos rounds finais.

Assim, os Ninjas precisavam apenas de mais um triunfo para ficar com o título. Porém, no quarto palco do dia, o mapa Banco, a FaZe voltou a dominar as ações da partida. A equipe comandada pelo coach Matheus “Ramalho” fez 6 a 1 no placar e, após uma pequena reação da NiP, fechou o confronto em 7 a 3.

Dessa forma, a decisão ficou para o quinto e último mapa: Café Dostoyevsky. A NiP venceu o primeiro round, mas depois não teve resposta aos ataques bem executados da FaZe Clan, que garantiu cinco rodadas em sequência e ficou próxima de uma conquista inédita para a organização. Os Ninjas ainda conquistaram mais dois rounds e tentaram voltar para o jogo, mas o dia era mesmo do time de Jaime “cyber”, MVP da final. Com mais um 7 a 3, a FaZe fechou o mapa e sagrou-se campeã do Six Major Suécia 2021.

“Tivemos muitas dificuldades durante esta temporada, mas evoluímos demais nos últimos meses. Fizemos uma boa campanha no terceiro turno do Campeonato Brasileiro, na Copa Elite Six da América e chegamos em um grande momento para a disputa deste Six Major. O aspecto psicológico é extremamente importante neste jogo, e acho que isso fez a diferença hoje para chegarmos ao título. Quero agradecer aos torcedores e aos nossos familiares por todo o apoio que sempre nos deram. Este troféu também é de todos vocês”, exaltou Gabriel “cameram4n”, atleta da FaZe Clan, logo após a partida.

Equipes brasileiras protagonistas mais uma vez

João “kamikaze”, atleta da Ninjas in Pyjamas, vice-campeã do Six Major Suécia 2021. IMAGEM: Ubisoft/Kirill Vision

O ano de 2021 é, definitivamente, inesquecível para o cenário brasileiro de Rainbow Six Siege. Além das conquistas de todos os torneios internacionais da temporada, outros times do país que participaram desses campeonatos e não foram campeões também fizeram campanhas expressivas e, assim, aumentaram ainda mais o domínio do país diante de outras regiões.

No Six Major Suécia, além de uma final verde e amarela que acabou com título da FaZe Clan e vice da Ninjas in Pyjamas, o torneio ainda teve a brasileira Team oNe entre as oito melhores, ao avançar na fase de grupos antes de ser eliminada nas quartas de final pela norte-americana Rogue. A FURIA Esports, outra representante do país nesta edição, encerrou sua participação na fase de grupos.

Ao todo, os brasileiros ficaram com US﹩ 305 mil (aproximadamente R﹩ 1.7 milhão na cotação atual) em premiação no torneio, o equivalente a 61% do valor total distribuído entre todos os participantes. Assim como aconteceu no Six Invitational e no Six Major México, o país foi o centro das atenções do cenário mundial na Suécia.

Por conta da pandemia de Covid-19, o evento não teve presença de público no local, com o intuito de garantir a saúde e o bem-estar dos jogadores e da equipe de transmissão da Ubisoft. Foi o último campeonato internacional da temporada, e agora as atenções se voltam para as finais do Campeonato Brasileiro de 2021, que coroará a melhor equipe do país em um torneio repleto de destaques mundiais.

Premiação e pontos no ranking global para cada participante do Six Major Suécia 2021, de acordo com a colocação final:

1º colocado: US﹩ 200.000 (R﹩ 1.091.840,00) + 375 pontos no ranking global

2º: US﹩ 80 mil (R﹩ 436.736,00) + 300 pontos no ranking global

3º e 4º: US﹩ 40 mil (R﹩ 218.368,00) + 230 pontos no ranking global

5º ao 8º: US﹩ 20 mil (R﹩ 109.184,00) + 165 pontos no ranking global

9º ao 12º: US﹩ 10 mil (R﹩ 54.592,00) + 105 pontos no ranking global

13º ao 16º: US﹩ 5 mil (R﹩ 27.296,00) + 50 pontos no ranking global

Total: US﹩ 500 mil (R﹩ 2.729.600,00)

*Valores aproximados e calculados de acordo com a cotação atual do dólar de R﹩ 5,46.

Resultados das partidas da fase final do Six Major Suécia 2021:

Sexta-feira, 12/11 (horários de Brasília):

6h – DAMWON Gaming 2×0 Sandbox Gaming (MD3)

9h30 – Team oNe 0x2 Rogue (MD3)

13h – FaZe Clan 2×0 Team BDS (MD3)

16h30 – Ninjas in Pyjamas 2×0 Spacestation Gaming (MD3)

Sábado, 13/11 (horários de Brasília):

12h30 – FaZe Clan 2×1 DAMWON Gaming (MD3)

16h30 – Ninjas in Pyjamas 2×0 Rogue (MD3)

Domingo, 14/11 (horário de Brasília):

13h30 – Ninjas in Pyjamas 2×3 FaZe Clan (MD5)