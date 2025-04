Parceria entre Deezer e Porta dos Fundos traz podcast com intuito de ensinar o inglês da vida real

Você já sabe que, para se tornar fluente em qualquer idioma, praticar com frequência é indispensável. Dicas de como assistir a séries e filmes sem legendas ou aprender com traduções de músicas são muito comuns – mas isso todo mundo já sabe. E foi exatamente pensando em fugir à regra que a Deezer lança, em parceria com o Porta do Fundos, o podcast “Aula de Inglês” , um original e exclusivo da Deezer que vai ensinar a língua inglesa que você nunca aprendeu no cursinho de idiomas: aquele inglês de verdade, o que te ajuda para superar os perrengues da vida real. Apresentado pelo ator Pedro Benevides, o Bené, e trazendo os roteiristas Pedro Esteves como “professor” e Jhonatan Marques como “aluno”, o podcast vai usar exemplos mais reais, cotidianos e mundanos do que o bom e velho “the book is on the table”. Segundo os próprios apresentadores, “é uma aula sobre o submundo da língua inglesa”.

A ideia é ensinar o que os cursos de idiomas tradicionais não ensinam e que se aproxime muito do inglês falado no dia a dia. Os dois primeiros programas vão ao ar na próxima quarta-feira (10) e terão situações vividas nos aeroportos e em restaurantes na gringa. Na sequência, os ouvintes vão poder aprender frases para seduzir na balada, como se comportar em um velório fora do país, como xingar no trânsito igual aos gringos, como comprar maconha nas regiões em que a erva é legalizada no exterior e até o que dizer quando for preso(a) por lá. Toda quarta-feira tem episódio novo.