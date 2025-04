Corra na pista de Gidá antes dos profissionais em F1 2021

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) adicionaram hoje a última atualização de circuito gratuito, na qual Gidá faz sua estreia na F1® antes da penúltima corrida da temporada em 5 de dezembro*. Gidá segue Imola e Portimão como conteúdo adicional gratuito para jogadores e jogadoras de F1® 2021. E, para comemorar o clímax de uma das temporadas mais competitivas da história, fãs também podem aproveitar o F1® 2021 a um preço promocional especial de Black Friday a partir de 19 de novembro**.

O Circuito Urbano de Gidá é a corrida de rua mais longa e rápida do calendário, com velocidades máximas esperadas em mais de 250 km/h. A localização deu à equipe de designers a capacidade de criar uma pista única, com foco na velocidade e nas ultrapassagens. Jogadores e jogadoras poderão competir no jogo antes da estreia da corrida, que pode ser significativa na batalha pelo Campeonato Mundial.

“Nossa comunidade adora novos circuitos e Gidá é ainda mais especial, pois faz sua estreia no jogo antes dos pilotos irem para a Arábia Saudita em dezembro”, disse Paul Jeal, Diretor Sênior da Franquia F1® na Codemasters. “Gidá tem potencial para ser um dos circuitos mais competitivos do calendário, com retas longas e rápidas e vários pontos de ultrapassagem. O estúdio fez um trabalho incrível recriando a pista antes de sua corrida de inauguração”.

Para comemorar o clímax da temporada, F1® 2021 estará na promoção da Black Friday através das lojas digitais. Quem joga no Xbox e no PlayStation® também pode experimentar o F1® 2021 gratuitamente com uma versão de teste disponível agora para download nas respectivas lojas digitais. O teste permite que fãs experimentem a abertura de Ponto de Frenagem no Grande Prêmio de Monza e o fim de semana de abertura do modo Minha Equipe.

F1® 2021, o jogo oficial do FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, possui vários novos recursos, incluindo o novo modo de história emocionante, Ponto de Frenagem, um modo Carreira expandido permitindo que duas pessoas se unam e corram em dupla, e o Início de Temporada Real com a opção de começar em qualquer corrida da temporada já ocorrida, adotando a classificação real de pilotos e construtores a partir deste ponto no tempo.

Para notícias de F1® 2021, siga a página oficial do jogo Formula 1 e as redes sociais no Instagram, Twitter , YouTube e Facebook.

* Conexão online necessária

** A promoção do PlayStation® vai de 19 a 29 de novembro; a promoção do Xbox vai de 19 de novembro a 2 de dezembro; no PC, via Steam®, vai de 24 a 30 de novembro. Desconto de 50% sobre o preço normal. Ofertas e datas podem variar ou mudar. Consulte as lojas digitais locais para obter detalhes.