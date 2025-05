Google for Education lança três novos recursos para melhorar o acesso em dispositivos móveis e em modo offline

O Google for Education lança três novos recursos do Google Sala de Aula para melhorar o ambiente de ensino e aprendizagem para quem não tem amplo acesso à tecnologia. Agora, será possível utilizar o aplicativo Google Sala de Aula no modo offline, ou seja, baixando conteúdos que depois poderão ser acessados mesmo quando o aluno não tiver acesso à internet fora da escola.

Outra novidade é a possibilidade de digitalizar e fazer upload de fotos rapidamente. Além disso, os professores passarão a poder atribuir notas às tarefas de seus alunos diretamente do celular com mais facilidade.

De acordo com Alexandre Campos, Head de Google for Education Brasil, os novos recursos prometem ajudar estudantes e professores independente do aparelho móvel que utilizarem. “Em muitos países, os investimentos que fizemos em nossos aplicativos móveis ajudaram dezenas de milhões de alunos a continuarem aprendendo remotamente usando telefones pessoais ou emprestados, o que agora também é uma realidade no Brasil, onde muitos alunos utilizam o celular para estudarem e realizarem suas tarefas”, afirma.

De acordo com o IBGE, o telefone móvel celular foi usado pelas duas categorias, estudantes e não estudantes, totalizando 97,4% e 98,9%, nesta ordem.

Entre os equipamentos com internet utilizados pelos estudantes estão o microcomputador (56,0%), televisão (35,0%) e tablet (13,4%). Esses percentuais para não estudantes ficaram em 43,4%, 31,0% e 10,1%, respectivamente. Por isso, o Google apresenta três novos recursos do Google Sala de aula para melhorar o ambiente de ensino e aprendizagem em condições de Internet que priorizam os professores e estudantes com pouca disponibilidade de acesso.

Uso do Google Sala de Aula no modo offline

Ainda de acordo com o IBGE, do total de estudantes sem internet, 95,9% estudam em escolas públicas. Com o aplicativo Google Sala de Aula para Android, alunos de diferentes redes de ensino podem aprender offline. Mesmo com internet irregular e indisponível, é possível visualizar, criar, editar e salvar arquivos em seu telefone. Embora a comunicação em tempo real ou a capacidade de fazer perguntas e obter respostas ainda exija uma conexão com a Internet, o modo offline oferece aos alunos a flexibilidade de levar os trabalhos escolares para qualquer lugar e continuar aprendendo em trânsito.

A sala de aula no modo offline também oferece a opção de controlar o uso de dados móveis, para que possam consumir dados com mais eficiência enquanto mantém o progresso de aprendizagem.

Digitalize e faça upload de várias fotos com facilidade

De equações matemáticas e notas musicais a estudos sociais e projetos de ciências, os alunos podem compartilhar rapidamente os trabalhos escolares digitalizando ou tirando fotos de tarefas e, em seguida, enviando as imagens para o Sala de Aula.

Um novo recurso de digitalização no aplicativo Google Sala de Aula disponível no Android oferece a capacidade de capturar e combinar várias imagens em um único arquivo. A ação de upload do aplicativo ainda permite selecionar e enviar vários tipos de arquivos diferentes em uma de um jeito fácil. Portanto, mesmo se o aluno tiver pressa de entregar uma tarefa no prazo, é possível compartilhar imagens de seus trabalhos escolares no Sala de Aula com apenas alguns toques rápidos.

Atribuição de notas pelo celular

A experiência de atribuição de notas às tarefas em dispositivos móveis do Google Sala de Aula está evoluindo para que os professores realizem essa função pelo celular com mais facilidade, além dos comentários sobre o desempenho dos alunos nos trabalhos, que agora podem ser enviados de forma individual.

Os professores podem comentar sobre um arquivo ou destacar passagens específicas para deixar um apontamento mais direcionado em apoio aos seus alunos, além de ter um banco de comentários personalizáveis para adicionar as frases que usa com mais frequência: “Ótima ideia”, “Verifique nosso guia de gramática” ou qualquer outro comentário que desejem criar.

Essas atualizações podem ajudar os professores a identificar áreas de melhoria para os alunos de maneira mais eficaz.

Os novos recursos do Google Sala de Aula já estão disponíveis para as contas educacionais e todas as informações sobre os novos recursos podem ser acessadas na central Google Sala de Aula. Para mais informações, acesse o post no Blog do Google Brasil.