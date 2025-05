TCL 8K OD Zero Mini TV LED e Smart Home Appliance recebem prêmios de inovação CES 2022

A TCL Electronics (1070.HK), uma das empresas líderes na indústria global de TVs e produtos eletrônicos de consumo, anunciou que dois de seus produtos foram homenageados com o CES® 2022 Innovation Awards. A TV LED 8K OD Zero Mini da TCL – X925 PRO venceu o prestigioso “Best of Innovation” e o aspirador robô Sweeva 6500, levou o prêmio Innovation Awards.

“A TCL está honrada que dois de seus produtos tenham sido escolhidos para o CES® 2022 Innovation Awards e agradecemos a Consumer Technology Association (CTA) ® por este reconhecimento. Este prêmio é uma prova do nosso esforço contínuo para ultrapassar os limites da inovação. Nosso objetivo é sempre trazer a melhor tecnologia possível aos nossos consumidores e estamos ansiosos para mostrá-los na CES 2022 em janeiro”, disse Shaoyong Zhang, CEO da TCL Electronics.

A X925 PRO é a primeira TV com display OD Zero ™ que traz a tecnologia de última geração do Mini LED da TCL. A TV com LED de 85 polegadas oferece alto desempenho de imagem, design ultrafino e qualidade de áudio, combinados com a experiência personalizada do Google TV ™.

O modelo apresenta resolução de tela em 8K com mais de 33 milhões de pixels, o que traz uma imagem ainda mais brilhante – com quatro vezes mais nitidez que as TVs 4K. Além do desempenho de exibição impressionante, a TCL X9 (X925 PRO) oferece uma experiência de áudio que reverbera no ambiente com poderosos drivers ajustados Onkyo, criando um palco sonoro premium com processamento de áudio Dolby Atmos® 3D.

Além disso, o homenageado do CES Innovation Awards, o Sweeva 6500, é o carro-chefe dos aspiradores robôs da TCL. Ele usa a tecnologia de navegação LIDAR para mapear toda a sua casa e limpar em fileiras estreitas, garantindo que nunca se perca um espaço. Com a tecnologia LED UVC, ele esteriliza o chão enquanto varre, matando bactérias e vírus para adicionar outro escudo de proteção sob o piso.